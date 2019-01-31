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Конкурс "Мисс Украина" изменил требования к участницам

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Комитет конкурса расширил возрастные рамки и параметры роста.
Конкурс "Мисс Украина" изменил требования к участницам
Конкурс "Мисс Украина" изменил требования к участницам
missukraine.ua

Национальный комитет “Мисс Украина“ меняет правила конкурса красоты. Изменения касаются роста и возраста будущих конкурсанток. Об этом сообщили 29 января на официальном сайте конкурса “Мисс Украина“.

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Ранее в конкурсе могли принять участие девушки в возрасте от 17 до 24 лет, ростом от 170 см. Но после анализа правил таких международных конкурсов красоты, как “Мисс Мира“, “Мисс Земля“ и “Мисс Интернешнл“, комитет “Мисс Украины“ решил изменить требования к участницам.

Теперь к участию в главном конкурсе красоты нашей страны допускаются девушки от 17 до 25 лет, ростом от 168 см.

“Таким образом, мы увеличиваем число девушек, которые могут принимать участие в конкурсе “Мисс Украина“. Искренне надеемся, что, таким образом, дадим шанс еще большему количеству украинок воплотить свою мечту!“, – сообщили на официальном сайте “Мисс Украина“.

Напомним, ранее эксперты выяснили, в какой стране живут самые красивые женщины.

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Теги: Мисс Украина, конкурс красоты
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  31.01.2019, 17:12
Оценка:  0
pусский
Это начало, самые нестрашные хохлушки поголовно уезжают в Россию, поэтому предельный возраст придется расширить до 100 лет, чтобы старые бандеровки вроде Роговцевой могли потрясти костями и потом представлять всю Украину!
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