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Фаворитка Нацотбора Евровидения призналась, что работала в стрип-клубе

Комментариев: 1
Украинская певица MARUV призналась, что будучи студенткой работала в стриптиз-клубе.
MARUV призналась, что работала в стриптиз-клубе
MARUV призналась, что работала в стриптиз-клубе
instagram.com/maruvofficial

Популярная певица MARUV (настоящее имя - Анна Корсун), которая является одной из фавориток Нацотбора на “Евровидение-2019“, призналась, что в студентские годы работала в стриптиз-клубе.

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Об этом артистка рассказала в передаче “Зе Интервьюер“. По словам MARUV, такой необычный подработок ей предложила ее учитель по вокалу:

После того, как меня выгнали с экзамена по высшей математике, моя преподавательница по вокалу предложила мне работу, поскольку у нас в коллективе я была самая отбитая и оторванная, в одном из харьковских стриптиз-клубов. Им требовалась вокалистка-саксофонистка, чтобы петь шансон. Это были шикарные чаевые, в тот момент для студентки я зарабатывала дофигища. Могла там 100-200 долларов заработать в день.

Анна отметила, что именно в клубе она встретила своего будущего мужа:

В том же стриптиз-клубе я познакомилась с мужем. Муж пришел к своему другу, кальянщику, он нас и познакомил. Это было лет 7 назад, и мы до сих пор вместе. Сейчас он мой директор.

Смотрите полное интервью с Анной Корсун (MARUV) здесь:

Напомним, украинская певица Ани Лорак официально развелась с мужем.

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Теги: Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине, MARUV, стриптиз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
wnt    31.01.2019, 18:43
Оценка:  0
wnt
Может хватит посылать на Евровидение всяких оторв и неизвестно откуда взявшихся певцов и певичек..!!
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