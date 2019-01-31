Фаворитка Нацотбора Евровидения призналась, что работала в стрип-клубе

Украинская певица MARUV призналась, что будучи студенткой работала в стриптиз-клубе.

Популярная певица MARUV (настоящее имя - Анна Корсун), которая является одной из фавориток Нацотбора на “Евровидение-2019“, призналась, что в студентские годы работала в стриптиз-клубе.

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Об этом артистка рассказала в передаче “Зе Интервьюер“. По словам MARUV, такой необычный подработок ей предложила ее учитель по вокалу:

После того, как меня выгнали с экзамена по высшей математике, моя преподавательница по вокалу предложила мне работу, поскольку у нас в коллективе я была самая отбитая и оторванная, в одном из харьковских стриптиз-клубов. Им требовалась вокалистка-саксофонистка, чтобы петь шансон. Это были шикарные чаевые, в тот момент для студентки я зарабатывала дофигища. Могла там 100-200 долларов заработать в день.

Анна отметила, что именно в клубе она встретила своего будущего мужа:

В том же стриптиз-клубе я познакомилась с мужем. Муж пришел к своему другу, кальянщику, он нас и познакомил. Это было лет 7 назад, и мы до сих пор вместе. Сейчас он мой директор.

Смотрите полное интервью с Анной Корсун (MARUV) здесь:

Напомним, украинская певица Ани Лорак официально развелась с мужем.