Телеканал СТБ покажет новый фильм Оксаны Байрак

История любви длиною в 20 лет с элементами драмы, триллера и детектива.

11 февраля на телеканале СТБ состоится премьера 16-серийного фильма королевы мелодрам Оксаны Байрак “Ничто не случается дважды“.

По сюжету, в начале 90-х в военный пограничный городок приезжают молодожены Дмитрий и Катя Богдановы (Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич). Юная Катя влюбляется в замполита Вадима Огнева (Антон Батырев), эдакого волка-одиночку. Он отвечает взаимностью. Начальник заставы майор Илья Калинин (Максим Дрозд) все никак не женится на своей подруге Раисе (Надежда Мейхер-Грановская), он тайно влюблен в другую, директора детского дома Ирину (Ирина Ефремова). Мирная жизнь в городке заканчивается драмой, в результате чего несколько главных героев погибают…

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Проходит 20 лет. Состоявшийся бизнесмен Огнев встречает Машу (Екатерина Тышкевич), как две капли воды похожую на Катю, которую он любил всю жизнь и которая стала его наваждением. Огнев понимает, что второй раз не упустит своего счастья! Каждому из героев предстоит пройти свой путь жизненных приобретений и потерь, выяснить правду и, наконец, расстаться со своим болезненным прошлым…

Оксана Байрак Пресс-служба

О своем новом фильме рассказывает режиссер Оксана Байрак:

“Как и все мои фильмы, “Ничто не случается дважды“ – это сага о любви. Многогранная, с элементами драмы, детектива, триллера…В этой непростой истории есть нечто основное, что я хотела донести до своих зрителей. В жизни бывают ситуации, когда люди в новых отношениях ищут черты прежних возлюбленных: внутреннее или внешнее сходство с бывшими, неосмотрительно проигрывают прошлое в настоящем. А когда обман раскрывается, когда становится ясно, что Он или Она были вместе лишь потому, что основой отношений являлась не любовь, а ассоциация с прошлым, - случается драма расставания. Маленькая смерть…И мой фильм “Ничто не случается дважды“, как раз об этом… Главный герой фильма Вадим Огнев слишком поздно осознает, что миф любить нельзя… Сможет ли он исправить свои ошибки, которые привели к потере любимой женщины?“

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Работа над многосерийным фильмом длилась полтора года. Снимали не только в Украине, но и в других странах – Грузии, Испании, даже Иордании.

Режиссер Оксана Байрак рассказала, что саму заставу снимали в заброшенном пионерском лагере под Киевом, который за считанные дни привели в порядок. Основная часть съемок проходила в Грузии.

“Нашим основным “полем боя“ была Грузия, прекрасный город Батуми и мое любимое Черное море. Мы сняли две трети фильма в этой невероятно гостеприимной и солнечной стране. Для 90-х, когда начинается история фильма, и для сегодняшних дней нам не пришлось особо что-то искать или перестраивать – только перемещаться из старого Батуми в новый“.

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В главной роли снялась молодая украинская актриса Катерина Тышкевич. Между прочим, ей довелось играть двух разных женщин, Катю и Машу. С абсолютно разными характерами. А чтобы разница была и визуальной, для роли одной из героинь актриса за два месяца сбросила 8 килограммов!

Катерина Тышкевич Пресс-служба

Главную мужскую роль сыграл известный актер Антон Батырев. Он воплотил образ Вадима Огнева: замкнутого, закрытого, способного на сильные чувства мужчину.

Катерина Тышкевич и Антон Батырев Пресс-служба

Очень сложная роль досталась артистке Надежде Мейхер-Грановской.

“Когда мы в первый раз встретились с Оксаной и она вкратце рассказала, о чем фильм, у меня просто мурашки пошли по коже. Мне безумно понравился сценарий, моя роль очень сложная и многослойная“, – призналась Надежда.

Надежда Мейхер-Грановская Пресс-служба

Также в фильме снялись: Ирина Ефремова, Анастасия Бунина, Максим Дрозд, Екатерина Семенова, Натали Старынкевич, Петр Рыков, Валентин Томусяк, Алла Масленникова, Регимантас Адомайтис, Владимир Гладкий, Глеб Калюжный и др.

Фильм будет выходить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ.

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