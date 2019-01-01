Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анджелину Джоли и Брэда Питта увидели вместе впервые после развода

Комментариев: 0
Голлливудских актеров Анджелину Джоли и Брэд Питта засекли вместе на публике: как это было.
Анджелину Джоли и Брэда Питта увидели вместе впервые после развода
Анджелину Джоли и Брэда Питта увидели вместе впервые после развода
gettyimages.com

Бракоразводный процесс голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже третий год. Иногда бывшие возлюбленные встречаются для того, чтобы обсудить детали развода, но после официального объявления о разрыве вместе на публике их не видели.

Читай также: “Она испортила ему жизнь“: мать Питта жестко высказалась о Джоли

Однако папарацци удалось засекти Джоли и Питта во время встречи в офисном здании в Беверли-Хиллз. Они оживленно спорили и жестикулировали, длилась встреча около трех часов. Вероятно, они обсуждали вопрос опеки над своими шестью детьми.

Возможно, дело в том, что их дочь Шайло начала проводить слишком много времени с отцом, что очень раздражает Анджелину.

Недавно Брэд Питт получил право проводить время с детьми наедине. Но он до сих ограничен в правах — сначала мужчина должен доказать, что его воспитание не влияет на детей негативно. 

Для того, чтобы доказать, что он хороший отец, Питт установил в доме камеры. Каждая минута общения с детьми будет записана и проанализирована специалистами, которые и сделают вывод о поведении многодетного отца.

Напомним, Анджелина Джоли возвращается в кино. В каком фильме снимется актриса, читайте здесь.

Поделись:
Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь