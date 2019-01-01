Анджелину Джоли и Брэда Питта увидели вместе впервые после развода

Голлливудских актеров Анджелину Джоли и Брэд Питта засекли вместе на публике: как это было.

Бракоразводный процесс голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже третий год. Иногда бывшие возлюбленные встречаются для того, чтобы обсудить детали развода, но после официального объявления о разрыве вместе на публике их не видели.

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Однако папарацци удалось засекти Джоли и Питта во время встречи в офисном здании в Беверли-Хиллз. Они оживленно спорили и жестикулировали, длилась встреча около трех часов. Вероятно, они обсуждали вопрос опеки над своими шестью детьми.

Возможно, дело в том, что их дочь Шайло начала проводить слишком много времени с отцом, что очень раздражает Анджелину.

Недавно Брэд Питт получил право проводить время с детьми наедине. Но он до сих ограничен в правах — сначала мужчина должен доказать, что его воспитание не влияет на детей негативно.

Для того, чтобы доказать, что он хороший отец, Питт установил в доме камеры. Каждая минута общения с детьми будет записана и проанализирована специалистами, которые и сделают вывод о поведении многодетного отца.

Напомним, Анджелина Джоли возвращается в кино. В каком фильме снимется актриса, читайте здесь.