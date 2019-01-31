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Вышел первый трейлер фильма "Путешествие хорошего пса"

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Трогательная история по мотивам мирового бестселлера.
Вышел первый трейлер фильма "Путешествие хорошего пса".
Вышел первый трейлер фильма "Путешествие хорошего пса".
Пресс-служба

Студия Universal подготовила продолжение ленты “Жизнь и цель собаки“. Новый фильм получил название “Путешествие хорошего пса“ (“А dog's journey“). Премьера фильма в Украине состоится 13 июня 2019 года.

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Судьба подарит отважному псу Бейли новую цель - стать настоящим другом и защитником для внучки своего хозяина Итана. Фильм “Путешествие хорошего пса“  - это увлекательное приключение о любви и дружбе, преданности и надежде в невероятной истории на все времена.

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Режиссером ленты стал Гейл Манкузо, который ранее работал над сериалами “Американская семейка“ и “Два с половиной человека“.

Главные роли исполнили Дэннис Куэйд (“Жизнь и цель собаки“, “Послезавтра“, “Мужчина нарасхват“), Джош Гад (“Красавица и чудовище“, “Жизнь и цель собаки“) и Бетти Гилпин.

Ранее в сети появился второй трейлер нового сезона сериала “Школа“.

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Теги: Фильм, трейлер, Путешествие хорошего пса
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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    31.01.2019, 12:29
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