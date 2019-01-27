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Как Тина Кароль отпраздновала день рождения: видео

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Украинская певица Тина Кароль показала несколько видео с празднования.
Как Тина Кароль отпраздновала день рождения: видео
Как Тина Кароль отпраздновала день рождения: видео
instagram.com/tinakarol_fantina

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль 25 января отметила свой день рождения.

Чтобы отпраздновать 34-летие, артистка собрала своих близких в одном из киевских ресторанов. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на официальном фан-аккаунте Тины Кароль в соцсети Instagram.

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На праздник певица оделась скромно - она выбрала костюм, который состоит из топа и облегающих штанов. Кроме того, она практически не накрасилась.

Вот как Тину Кароль поздравил с днем рождения персонал ресторана:

В праздничный день исполнительница даже позволила себе съеть немного сладкого:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Торт в честь 34 Дня рождения! #тинакароль

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

А несколько дней назад Тина Кароль отпраздновала день рождения с командой шоу "Голос країни", тренером которого она является.

Напомним, молдавский певец Dan Balan исполнил романтическую песню для Тины Кароль в эфире "Голосу країни-9". Как это было, читайте здесь.

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Теги: Тина Кароль, день рождения, видео
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Комментариев (1)
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    31.01.2019, 12:28
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