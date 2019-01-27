Как Тина Кароль отпраздновала день рождения: видео
Популярная украинская исполнительница Тина Кароль 25 января отметила свой день рождения.
Чтобы отпраздновать 34-летие, артистка собрала своих близких в одном из киевских ресторанов. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на официальном фан-аккаунте Тины Кароль в соцсети Instagram.
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На праздник певица оделась скромно - она выбрала костюм, который состоит из топа и облегающих штанов. Кроме того, она практически не накрасилась.
Вот как Тину Кароль поздравил с днем рождения персонал ресторана:
В праздничный день исполнительница даже позволила себе съеть немного сладкого:
А несколько дней назад Тина Кароль отпраздновала день рождения с командой шоу "Голос країни", тренером которого она является.
Напомним, молдавский певец Dan Balan исполнил романтическую песню для Тины Кароль в эфире "Голосу країни-9". Как это было, читайте здесь.
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