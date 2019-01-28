Гулять так гулять: Приянка Чопра и Ник Джонас опять отпраздновали свадьбу

В начале декабря Приянка Чопра и Ник Джонас официально поженились, теперь же они организовали еще одно торжественное мероприятие.

Звезда Болливуда Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас поженились еще 1 декабря 2018 года, но до сих пор празднуют это радостное событие.

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Сперва молодожены отпраздновали счастливое событие на родине невесты в Индии, организовав несколько торжественных приемов. Теперь они закатили еще одну вечеринку, теперь уже на родине отца жениха – в Бальмонте, Северная Каролина.

Клятвами верности возлюбленные обменялись в семейном ресторане Ника Джонаса Nellie’s Southern Kitchen.

Приянка Чопра опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок семьи и поблагодарила родителей Ника за радушный прием:

Мы любим вас! Все было великолепно!

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26-летний Ник Джонас и 36-летняя Приянка Чопра начали встречаться в начале 2018 года и уже в июле объявили о помолвке. 1 декабря пара официально стала мужем и женой, празднует же это событие с размахом – до сих пор, уже почти два месяца.

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