Гулять так гулять: Приянка Чопра и Ник Джонас опять отпраздновали свадьбу
Звезда Болливуда Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас поженились еще 1 декабря 2018 года, но до сих пор празднуют это радостное событие.
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Сперва молодожены отпраздновали счастливое событие на родине невесты в Индии, организовав несколько торжественных приемов. Теперь они закатили еще одну вечеринку, теперь уже на родине отца жениха – в Бальмонте, Северная Каролина.
Клятвами верности возлюбленные обменялись в семейном ресторане Ника Джонаса Nellie’s Southern Kitchen.
Приянка Чопра опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок семьи и поблагодарила родителей Ника за радушный прием:
Мы любим вас! Все было великолепно!
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26-летний Ник Джонас и 36-летняя Приянка Чопра начали встречаться в начале 2018 года и уже в июле объявили о помолвке. 1 декабря пара официально стала мужем и женой, празднует же это событие с размахом – до сих пор, уже почти два месяца.
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