Селин Дион жестко ответила критикам по поводу своей худобы

Певица Селин Дион обратилась к хейтерам, которые критикуют ее внешний вид.

Известная певица Селин Дион в последнее время очень похудела, чем не на шутку напугала своих поклонников.

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Фанаты исполнительницы переживают, не начались ли у нее проблемы со здоровьем. Однако Селин Дион убеждает: с ней все нормально. В интервью изданию The Sun артистка жестко обратилась к хейтерам, которые критикуют ее внешность:

Я делаю это для себя. Мне хочется чувствовать себя сильной, красивой, женственной и сексуальной. Мне нравится, как я выгляжу, и я не хочу это обсуждать. Не стоит беспокоиться. Не надо делать бесконечные снимки. Если вам нравится мой внешний вид – я рада. Если нет – оставьте меня в покое.

Смотрите, как Селин Дион выглядит сейчас:

К слову, недавно Селин Дион спровоцировала волну слухов о своем новом романе. Певица вышла в свет с молодым хореографом Пепе Муньосом. Однако позже исполнительница заявила, что Пепе - не ее бойфренд, а лучший друг.

Напомним, ранее украинская певица Вера Брежнева показала пикантное фото с ванной.