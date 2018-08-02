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Селин Дион жестко ответила критикам по поводу своей худобы

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Певица Селин Дион обратилась к хейтерам, которые критикуют ее внешний вид.
Селин Дион жестко ответила критикам по поводу своей худобы
Селин Дион жестко ответила критикам по поводу своей худобы
gettyimages.com

Известная певица Селин Дион в последнее время очень похудела, чем не на шутку напугала своих поклонников.

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Фанаты исполнительницы переживают, не начались ли у нее проблемы со здоровьем. Однако Селин Дион убеждает: с ней все нормально. В интервью изданию The Sun артистка жестко обратилась к хейтерам, которые критикуют ее внешность:

Я делаю это для себя. Мне хочется чувствовать себя сильной, красивой, женственной и сексуальной. Мне нравится, как я выгляжу, и я не хочу это обсуждать. Не стоит беспокоиться. Не надо делать бесконечные снимки. Если вам нравится мой внешний вид – я рада. Если нет – оставьте меня в покое.

Смотрите, как Селин Дион выглядит сейчас:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#fierce #elegant #powersuit #couture #fashion #pfw 📸 : @dee_termined_girl

Допис, поширений Céline Dion (@celinedion)

 

К слову, недавно Селин Дион спровоцировала волну слухов о своем новом романе. Певица вышла в свет с молодым хореографом Пепе Муньосом. Однако позже исполнительница заявила, что Пепе - не ее бойфренд, а лучший друг.

Напомним, ранее украинская певица Вера Брежнева показала пикантное фото с ванной.

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Теги: Селин Дион
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