Ведущий "Битвы экстрасенсов" Павел Костицын снялся в сериале "Опер по вызову".

4 февраля в 20:30 на телеканале 2+2 стартует четвёртый сезон детективного сериала “Опер по вызову“.

В новых сериях зрителей ждут не только взрывные сцены и неожиданные любовные повороты, но и приглашенные звездные актеры. Так, главного негодяя в одном из эпизодов сыграл известный ведущий и шоумен Павел Костицын.

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Герой Павла Костицына – владелец бойцовского клуба, который скрывает много секретов и привык получать желаемое любым способом, даже криминальным. Чтобы раскрыть преступления бизнесмена, главный герой сериала, опер Артем Трофимов (Павел Вишняков), внедряется в клуб врага и выходит в ринг. Но под удары попадает именно герой Костицына. Ведущий говорит:

Мой герой был настолько ловким, что при задержании не помог даже спецназ. Но персонаж Павла Вишнякова всё-таки догнал его и приложился кулаком к лицу. Это был интересные опыт со штучным гримом и кровью, но абсолютно натуральным морозом и лужами.

Ведущий Павел Костицын получил тумаков от Павла Вишнякова пресс-служба канала 2+2

Также Павел признается, что раньше был знаком с главным актером сериала, белорусом Павлом Вишняковым, но на одной съёмочной площадке они оказались впервые:

С Павлом Вишняковым я уже был знаком. Но даже подумать не мог, что когда-то нам придется работать вместе. Паша все время пытался меня рассмешить, а я был серьезным и сконцентрированным. Не хотел разочаровать людей, которые в меня поверили.

“Опер по вызову-4“ – продолжение детективного сериала о работе Департамента криминальной разведки, агенты которого внедряются в криминальные группировки, чтобы раскрыть сложные дела.

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Главные роли в сериале исполнили Павел Вишняков, Стася Ровинская, Александр Игнатуша, Артем Мартынишин, Александр Пожарский.

Первая серия детектива стартует уже в следующий понедельник в 20:30 на телеканале 2+2.

Напомним, ранее Павел Вишняков рассказал, на сколько похудел на “Танцях з зірками 2018“.