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Лучшая песня Евровидения: Украина вошла в ТОП-10

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На официальном сайте "Евровидения" запустили онлайн-голосование за лучшую песню последних 10 лет.
Песня Джамалы попала в ТОП лучших песен Евровидения
Песня Джамалы попала в ТОП лучших песен Евровидения

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Организаторы международного песенного конкурса Евровидение запустили онлайн-голосование за лучшую финальную песню последних 10 лет. Украинская певица, победительница "Евровидения–2019" Джамала с песней "1944" попала в десятку первых. 

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В голосовании, которое проходит на официальном сайте Евровидения, уже приняли участие более 41 тысячи человек. На данный момент композиция “1944” занимает 6 место с 3,249 голосами. 

eurovisionworld.com

Первые три места занимают песня "Euphoria" шведской певицы Лорин (10,748), "Fairytale" Александра Рыбака от Норвегии (5,868) и "Toy" прошлогодней победительницы конкурса - израильской певицы Нетты Барзилай (5,543). 

Напомним, что накануне стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на “Евровидении-2019”

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Теги: Джамала, Евровидение, ТОП, Украина
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