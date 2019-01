В США умер лауреат "Грэмми"

Умер известный музыкант Джеймс Ингрэм: что об этом известно.

В США на 67-м году жизни скончался дважды лауреат престижной премии “Грэмми“ Джеймс Ингрэм.

Об этом сообщила его близкая подруга, хореограф Дебби Аллен, передает CNN. Американский таблоид TMZ сообщил что Ингрэм последние годы страдал от рака мозга.

Джеймс Ингрэм - американский исполнитель в стиле ритм-н-блюз, инструменталист и продюсер. Он получил популярность в начале 1980-х годов. Тогда ему вручили “Грэмми“ за песню Just once.

С ним работали такие исполнители как Куинси Джонс, Рэй Чарльз, Натали Коул, Кенни Роджерс и Макл Джексон. Самым успешным стало сотрудничество с певицей Патти Остин, с которой они записали песню Baby, Come To Me.

Композиция заняла первое место в чарте US Billboard Hot 100, а песня How Do You Keep The Music Playing? была номинирована на “Оскар“.

