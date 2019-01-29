Балерина Кристина Шишпор развелась с мужем футболистом

Звезда Национальной оперы Украины рассталась с вратарем киевского "Динамо.

Во вторник, 29 января, гостей программы “Ранок з Україною“, которая выходит на канале “Украина“, стала прима-балерина Кристина Шишпор. Ведущая солистка Национальной оперы Украины впервые рассказала о том, что рассталась с молодым супругом, вратарем киевского “Динамо“ Георгием Бущаном.

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В 2014 году Кристина Шишпор обручилась с Георгием Бущаном, голкипером футбольного клуба “Динамо“. Вскоре у пары родилась дочь и, вопреки мнению окружающих, пара была счастлива вместе, несмотря на солидную разницу в возрасте.

“Футболисты - это другая каста людей, им нужно взрослеть рано, поскольку часто они оторваны от жизни практически с детства, как и любые люди в спорте или искусстве. У нас была разница 8 лет, но я считаю, что в отношениях такого понятия, как возраст, не существует, поскольку если люди любят друг друга, этой разницы не существует. Если люди перестали друг друга любить, уважать, ценить, то какая бы разница не была, именно это сыграет свою роль“, - прокомментировала Кристина Шишпор в интервью каналу “Украина“.

Обсуждая с ведущими Светланой Катренко и Сергеем Зениным новость о расставании актера Джорджа Клуни с супругой, звездная гостья огорошила всех неожиданным признанием.

“Я уже тоже свободная женщина. Так что, Джордж Клуни, берегись! Я уже “все“: официально развелась“, - призналась Шишпор.

По словам Кристины, сейчас на первый план для нее вышла карьера:

“У меня был период затишья, спокойствия, семьи. Но, как человек, который любит идти вперед, развиваться и добиваться вершин, то сейчас у меня амбиции - это моя карьера: спектакли, мероприятия... Мне хочется делать то, что я упустила в другой период, мне хочется вернуться и заниматься своим любимым делом на 100%“.

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