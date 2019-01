Песня украинских саунд-продюсеров может представить Латвию на “Евровидении-2019”

Латвийский певец Маркус Рива вновь пробует свои силы в национальном отборе "Евровидения" Латвии SUPERNOVA.

2 февраля состоится первый полуфинал нацотбора “Евровидения“ в Латвии, в результате которого, по оценкам жюри и зрительскому голосованию, будут определены финалисты. Финал SUPERNOVA пройдет 16 февраля.

Украина может голосовать за участников на официальном сайте SUPERNOVA (ссылка на голосование будет открыта в день конкурса и ее можно будет найти на личных страницах Маркуса).

За победу на нацотборе поборется известный в Украине латвийский певец Маркус Рива. Он выступит с песней You make me so crazy, написанной им совместно с украинскими саунд-продюсерами Романом Непомящим и Игорем Татаренко.

Это уже не первая совместная работа ребят. Дружба завязалась год назад после успешного дуэта с певицей Мятой “Не відпускай”, позже был представлен трек “СВАДХИСТХАНА”, попавший во множество хит-парадов Украины и эфиры радиостанций СНГ.

Маркус выпустил и русский вариант песни You make me so crazy - “По венам алкоголь”:





В этом году Маркус Рива уже успел побывать в Киеве и рассказал о записи нового альбома:

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“.