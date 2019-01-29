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Джеймс МакЭвой чуть не умер из-за страшной инфекции

Комментариев: 3
Известный актер Джеймс МакЭвой был госпитализирован с жуткой болезнью: все подробности.
Джеймс МакЭвой чуть не умер из-за страшной инфекции
Джеймс МакЭвой чуть не умер из-за страшной инфекции
Getty images

39-летний шотландский актер Джеймс МакЭвой, известный по фильмам “Сплит“ и “Стекло“, чуть не умер из-за страшной инфекции.

Из-за нее актер провел почти месяц в больнице. О жуткой болезни Джеймс рассказал в интервью изданию Men's Journal.

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В 2018 году врачи диагностировали у актера обычную биопсию пятна на легких. Однако, со временем болезнь превратилась в страшное инфекционное заболевание.

Из-за этого Джеймс был госпитализирован на три недели. Однако, это наверняка лучший исход из того, что могло бы случится. Актер признался:

Это чуть не убило меня. Это было очень страшно. Ужасная вещь, которую надо пережить.

По словам МакЭвоя, все началось в апреле 2018 года, когда он занялся обычными физическими упражнениями. Тогда же врачи обнаружили подозрительную тень на рентгеновском снимке легких актера и диагностировали биопсию. Тень оказалась нестрашна, а вот инфекция в месте биопсии была гораздо страшнее.

Из этой ситуации Джеймс смог вынести для себя полезный урок. После пережитого актер получил не только перспективу дальнейшего роста, но и наверняка убедился в том, что ему нужно научиться балансировать между работой и личной жизнью.

Напомним, ранее мы писали, в каком фильме снимется голливудская актриса Анджелина Джоли после нескольких лет перерыва.

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Теги: Джеймс МакЭвой, болезнь
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  29.01.2019, 15:13
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, чтоб он сдох от рецидива, я тогда пропержусь от смеха!
Аделька    29.01.2019, 14:07
Оценка:  +2
Аделька
Диагностировали биопсию))))Биопсия-не болезнь,не травма ,а способ диагностики кусочек ткани отщипывают для анализа.Так какая такая страшная инфекция была?
Antonz89    29.01.2019, 14:39
Оценка:  0
Antonz89
мастера копирайтинга, в англоязычных не пишут какая, говорят так, была тень на рентгене, назначали биопсию, биопсия показала что все ок, но во время биопсии хирург занес инфекцию прямо в легкие, и дальше понеслось все серьезно. Кто его знает что могли из внутрибольничного туда занести, но живой, это главное
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