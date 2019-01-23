Участники группы "Антитела" высказались о первом заседании суда по иску бизнесмена Сергея Лапковского, который обвиняет их в незаконном использовании патента.

"Связь с космосом" - Группа "Антитела" об иске луцкого бизнесмена facebook.com/taras.topolya

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Участники группы “Антитела“ прокомментировали судебное заседание по иску луцкого предпринимателя Сергея Лапковського. Он обвиняет коллектив в использовании “запатентованных им“ параметров музыкальных композиций – тональности и темпа.

На первое заседания суда, которое состоялось 23 января, истец не явился. Однако, успел поговорить о патенте с одним из представителей СМИ, упомянув при этом некий, не всем доступный, секрет мироустройства.

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Такую позицию высмеял участник группы Антитела Тарас Тополя в комментарии ТСН, отметив, что Лапковский “держит связь с космосом“.

Он сказал, мол, Моцарт ни в чем не разбирался. А вот он изобрел и теперь это запатентовал, потому что знает какой-то секрет Вселенной. Если Лапковский появится в суде, то будет бороться за свои права. А если не появится, то, надеемся, несколько судебных заседаний - и все вернется в нормальное русло“, - отметил Тарас Тополя.

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Директор группы Сергей Усик тоже подчеркнул абсурдность ситуации с иском Лапковского.

Такого прецедента не было в мире. Это впервые, - отметил Усик.

Также Сергей Усик сказал, что существует бесчисленное количество композиций, которые подпадают под этот “патент“. Например, “запатентованные“ Лапковским используются в старых песнях украинских исполнителей - “Друга ріка“, “Океан Эльзи“, и зарубежных - Modern Talking, Abba.

Ранее мы писали, что “Антитела“ выпустили новый клип.