"Связь с космосом" - Группа "Антитела" об иске луцкого бизнесмена
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Участники группы “Антитела“ прокомментировали судебное заседание по иску луцкого предпринимателя Сергея Лапковського. Он обвиняет коллектив в использовании “запатентованных им“ параметров музыкальных композиций – тональности и темпа.
На первое заседания суда, которое состоялось 23 января, истец не явился. Однако, успел поговорить о патенте с одним из представителей СМИ, упомянув при этом некий, не всем доступный, секрет мироустройства.
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Такую позицию высмеял участник группы Антитела Тарас Тополя в комментарии ТСН, отметив, что Лапковский “держит связь с космосом“.
Он сказал, мол, Моцарт ни в чем не разбирался. А вот он изобрел и теперь это запатентовал, потому что знает какой-то секрет Вселенной. Если Лапковский появится в суде, то будет бороться за свои права. А если не появится, то, надеемся, несколько судебных заседаний - и все вернется в нормальное русло“, - отметил Тарас Тополя.
Суд Лапковський VS Антитіла. Перший раунд - 0:1! Сьогодні ні позивач Лапковський, ні жоден з його представників не з’явилися на перше підготовче судове засідання по справі. Стало відомо, що попередні адвокати відмовилися представляти його інтереси в суді. Схоже епопея «Лапковський проти гурту Антитіла» триватиме довго. Ярослав Куц , адвокат гурту Антитіла: «Сьогоднішнє судове засідання, на жаль, відкладено, у зв‘язку з тим, що пан Лапковський надіслав клопотання, про зміну своїх адвокатів, через що не має змоги брати участі у засіданнях. Чи збирається він з‘являтися особисто на наступні слухання - нам не відомо». Наступне судове засідання перенесене на 11 лютого 2019 року і розпочнеться о 10.00. А ми й надалі триматимемо вас в курсі подій і продовжуємо підготовку до першого стадіонного туру “Hello” містами України! #запатентуйменеповністю #безноттополянєспайот #antytila_official #antytila #антитіла #офіційна_позиція #суд #стопрекет
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Директор группы Сергей Усик тоже подчеркнул абсурдность ситуации с иском Лапковского.
Такого прецедента не было в мире. Это впервые, - отметил Усик.
Также Сергей Усик сказал, что существует бесчисленное количество композиций, которые подпадают под этот “патент“. Например, “запатентованные“ Лапковским используются в старых песнях украинских исполнителей - “Друга ріка“, “Океан Эльзи“, и зарубежных - Modern Talking, Abba.
Ранее мы писали, что “Антитела“ выпустили новый клип.
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