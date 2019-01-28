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В Сети появился новый трейлер сериала "Школа. Выпускной"

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В новом сезоне мы увидим настоящую борьбу между Алексом и Максом за сердце Кати.
В Сети появился новый трейлер сериала "Школа. Выпускной"
В Сети появился новый трейлер сериала "Школа. Выпускной"
пресс-служба канала 1+1

Создатели сериала “Школа“ продолжают держать интригу по поводу того, когда же состоится премьера нового сезона. Но совсем недавно телеканал 1+1 представил еще один трейлер сериала, в котором говорится, что продолжение можно будет увидеть совсем скоро. Предварительно премьера ленты состоится весной, но точная дата пока неизвестна.

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Второй трейлер полностью посвящен Кате и борьбе за ее сердце между Алексом и Максом. Алекс все же вернется из США после смерти Мэри с серьезным намерением сделать предложение Кати. А Максим выкупит целый ресторан на вечер, чтобы провести свидание с ней.

Стоит отметить, что неделей ранее вышел первый трейлер сериала “Школа. Выпускной“, в котором создатели показали, чем закончился пожар в кинотеатре.

Напомним, ранее Ivona сообщила о том, что звезда сериала “Школа“ Виктория Юрчук родила первенца.

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Теги: Школа, Школа. Выпускной, Сериал, Трейлер
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