Украинская певица приняла участие в #10yearschallenge.

Джамала показала поклонникам, как выглядела 10 лет назад instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком. Звезда решила принять участие в #10yearschallenge и показать, как она выглядела 10 лет назад.

Кадр звезда подписала так:

Ну ладно #10yearschallenge. В альбомах+5. В килограммах +6, в “человеках“ +1. Сцены, страны, счастья ... не сосчитать #нупомоемучтотогдачтосейчаскрасота #bitanga #явсегдасвоямалышка

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Как считает сама Джамала ее внешность совсем не изменилась. Но вот в личной жизни и в творчестве произошло много ярких событий.

26 апреля 2017 года звезда вышла замуж за Сеит-Бекира Сулейманова. А 27 марта 2018 года у пары родился сын, которого назвали Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым.Так, начиная с 2011 года певица выпустила 5 альбомов: “For Every Heart“, “All or Nothing“, “Подих“, “1944“, “Крила“. Также Джамала стала победительницей песенного конкурса “Евровидение-2016“.

Напомним, ранее Ivona сообщила, что букмекеры пророчат Украине место в топ-5 на “Евровидении-2019“.