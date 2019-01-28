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Джамала показала поклонникам, как выглядела 10 лет назад

Комментариев: 3
Украинская певица приняла участие в #10yearschallenge.
Джамала показала поклонникам, как выглядела 10 лет назад
Джамала показала поклонникам, как выглядела 10 лет назад
instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком. Звезда решила принять участие в #10yearschallenge  и показать, как она выглядела 10 лет назад.

Кадр звезда подписала так:

Ну ладно #10yearschallenge. В альбомах+5. В килограммах +6, в “человеках“ +1. Сцены, страны, счастья ... не сосчитать #нупомоемучтотогдачтосейчаскрасота #bitanga #явсегдасвоямалышка

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Как считает сама Джамала ее внешность совсем не изменилась. Но вот в личной жизни и в творчестве произошло много ярких событий.

26 апреля 2017 года звезда вышла замуж за Сеит-Бекира Сулейманова. А 27 марта 2018 года у пары родился сын, которого назвали Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым.Так, начиная с 2011 года певица выпустила 5 альбомов: “For Every Heart“, “All or Nothing“, “Подих“, “1944“, “Крила“. Также Джамала стала победительницей песенного конкурса “Евровидение-2016“.

Напомним, ранее Ivona сообщила, что букмекеры пророчат Украине место в топ-5 на “Евровидении-2019“.

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Теги: Джамала, #10yearschallenge
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.01.2019, 10:49
Оценка:  0
гость
Татарва ибаная!
Аделька    29.01.2019, 10:44
Оценка:  0
Аделька
Та же страшная лошадиная морда.
    29.01.2019, 10:00
Оценка:  0
Google вже платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць для Pоботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цих двох робочих місяців і заробив $ 20544 в перший місяць роботи. Можу сказати, що моє життя змінилося - на краще!

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