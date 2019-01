Маша Ефросинина восхитила поклонников стильным нарядом

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина удивила зрителей элегантным образом. На съемках нового шоу “Дивовижні люди“ звезда появилась в модном и интересном костюме.

Читай также: Редкие кадры: Маша Ефросинина показала фигуру в купальнике

Для участия в программе Ефросинина выбрала белые брюки и темно-синею блузу. Дополнить образ телеведущая решила элегантными туфлями на каблуках. Наряд удачно объединил в себе деловой и романтический стиль.

Образ телеведущей вызвал восторг у ее коллег, особенно его оценил эксперт проекта “Дивовижні люди“ Алексей Суханов.

Сама Маша прокомментировала свой наряд на странице в Instagram так:

Синий это новый черный (“Blue is the new black“). Судейство в проекте “Дивовижні люди“ окрыляет.