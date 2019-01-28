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Маша Ефросинина восхитила поклонников стильным нарядом

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Телеведущая появилась на съемках нового шоу в модном костюме.
Маша Ефросинина восхитила поклонников стильным нарядом
Маша Ефросинина восхитила поклонников стильным нарядом
instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина удивила зрителей элегантным образом. На съемках нового шоу “Дивовижні люди“ звезда появилась в модном и интересном костюме.

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Для участия в программе Ефросинина выбрала белые брюки и темно-синею блузу. Дополнить образ телеведущая решила элегантными туфлями на каблуках. Наряд удачно объединил в себе деловой и романтический стиль.

Образ телеведущей вызвал восторг у ее коллег, особенно его оценил эксперт проекта “Дивовижні люди“ Алексей Суханов.

Сама Маша прокомментировала свой наряд на странице в Instagram так:

Синий это новый черный (“Blue is the new black“). Судейство в проекте “Дивовижні люди“ окрыляет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blue is the new Black #lookoftheday #ДивовижніЛюди

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Стоит отметить, что “Дивовижні люди“ - это украинская адаптация популярного немецкого шоу “The Brain“. В новом проекте будут участвовать люди с выдающимися умственными способностями.

Ведущим шоу стал Александр Скичко, а судьями - популярная телеведущая Маша Ефросинина, известная певица Оля Полякова, ведущий ток-шоу “Говорить Україна“ Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко.

Ранее Маша Ефросинина опубликовала трогательное фото с мамой.

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Теги: Маша Ефросинина, Наряд, Шоу
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    28.01.2019, 18:22
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