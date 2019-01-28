Оля Цибульская показала фото со своим директором после нападения на него
На днях в Киеве избили музыкального директора украинского певицы и ведущей Оли Цибульской Александра.
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Мужчине позвонили неизвестные и назначили встречу для обсуждения выступления певицы на корпоративе. Когда он приехал на запланированную встречу, его жестоко избили.
Расследование длится, а пока Александр продолжает работать. Фото с собрания с творческой командой Оля Цибульская опубликовала в своем Instagram-аккаунте:
Замах на мого директора дійсно шокує. Розслідування триває. Але ми разом! Повні сил і оптимізму. Просто зараз - збори команди, безліч планів і живий та діловий Олександр, якого вже неможливо відтягнути від роботи та телефонних дзвінків. Готуємося дивувати вас новими ідеями та музикою
Замах на мого директора дійсно шокує😤 Розслідування триває. Але ми разом! Повні сил і оптимізму❤ Просто зараз - збори команди, безліч планів і живий та діловий Олександр, якого вже неможливо відтягнути від роботи та телефонних дзвінків. Готуємося дивувати вас новими ідеями та музикою 💋 #оляцибульська
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