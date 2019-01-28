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Оля Цибульская показала фото со своим директором после нападения на него

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Певица Оля Цибульская рассказала, чем занимается ее директор Александр после пережитого избиения.
Оля Цибульская показала фото со своим директором после нападения на него
Оля Цибульская показала фото со своим директором после нападения на него
instagram.com/cybulskaya

На днях в Киеве избили музыкального директора украинского певицы и ведущей Оли Цибульской Александра. 

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Мужчине позвонили неизвестные и назначили встречу для обсуждения выступления певицы на корпоративе. Когда он приехал на запланированную встречу, его жестоко избили.

Расследование длится, а пока Александр продолжает работать. Фото с собрания с творческой командой Оля Цибульская опубликовала в своем Instagram-аккаунте:

Замах на мого директора дійсно шокує. Розслідування триває. Але ми разом! Повні сил і оптимізму. Просто зараз - збори команди, безліч планів і живий та діловий Олександр, якого вже неможливо відтягнути від роботи та телефонних дзвінків. Готуємося дивувати вас новими ідеями та музикою

Напомним, украинская певица Светлана Лобода стала тренером российского шоу "Голос.Дети". Смотрите первое фото со съемок проекта здесь.

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Теги: Оля Цибульская, нападение
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    28.01.2019, 18:23
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