Букмекеры пророчат Украине место в топ-5 на "Евровидении-2019"

Опубликованы свежие прогнозы букмекеров касательно конкурса "Евровидение-2019": какое место занимает Украина.

Несмотря на то, что украинцы еще не определились с тем, кто будет представлять нашу страну на международном песенном конкурсе “Евровидение-2019“, букмекеры пророчат Украине достаточно высокое место.

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Ранее мы занимали 16 строчку в рейтинге, затем поднялись на 8, а сейчас и вовсе попали в топ-5 стран-конкурсантов. Смотрите полную таблицу здесь.

Евровидение 2019: Украине пророчат место в топ-5 eurovisionworld.com

Рейтинг букмекеров не является окончательным и будет меняться по мере презентации странами своих участников.

Первое место в букмекерских прогнозах продолжает занимать Россия. Страна стала фаворитом после того, как стало известно, что ее представит Сергей Лазарев. В 2016 году он уже принимал участие в конкурсе и выступил с невероятно красивым номером.

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Нацотбор на “Евровидение-2019“ состоится в Украине в ближайшее время. Уже 23 февраля вся страна узнает, кто отправится на песенный конкурс в Израиль. Ознакомиться с полным списком претендентов можно здесь.

Послушать, с какими песнями выступят участники украинского Нацотбора, можно здесь.