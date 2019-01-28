Букмекеры пророчат Украине место в топ-5 на "Евровидении-2019"
Несмотря на то, что украинцы еще не определились с тем, кто будет представлять нашу страну на международном песенном конкурсе “Евровидение-2019“, букмекеры пророчат Украине достаточно высокое место.
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Ранее мы занимали 16 строчку в рейтинге, затем поднялись на 8, а сейчас и вовсе попали в топ-5 стран-конкурсантов. Смотрите полную таблицу здесь.
Рейтинг букмекеров не является окончательным и будет меняться по мере презентации странами своих участников.
Первое место в букмекерских прогнозах продолжает занимать Россия. Страна стала фаворитом после того, как стало известно, что ее представит Сергей Лазарев. В 2016 году он уже принимал участие в конкурсе и выступил с невероятно красивым номером.
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Нацотбор на “Евровидение-2019“ состоится в Украине в ближайшее время. Уже 23 февраля вся страна узнает, кто отправится на песенный конкурс в Израиль. Ознакомиться с полным списком претендентов можно здесь.
Послушать, с какими песнями выступят участники украинского Нацотбора, можно здесь.
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