"Гарет Джонс": появились первые кадры из фильма о Голодоморе

Мировая премьера фильма "Гарет Джонс" совместного производства Польши, Украины и Великобритании, состоится в феврале в Берлине.

В сети появились первые кадры из исторического фильма “Гарет Джонс“, который рассказывает о Голодоморе в Украине.

Фрагмент фильма опубликовало издание Variety.

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Исторический триллер снимался в копродукции Польши, Украины и Великобритании. В широкий украинский прокат фильм выйдет осенью 2019 года. “Гарет Джонс“ примет участие в основной конкурсной программе 69-го Берлинского международного кинофестиваля, который в этом году пройдет с 7 по 17 февраля.

В основе ленты лежит реальная история британского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в СССР. Он хотел рассказать миру правду о преступлениях сталинского режима и, в частности, про Голодомор в Украине. Однако западные политики решили не брать во внимание неудобную для них правду, а авторитетные издания не публиковали его репортажи. Статьи, которые Гарет Джонс написал во время своего путешествия по Украине в те годы, со временем вдохновили Джорджа Оруэлла на создание романа “Скотный двор“.

В опубликованных кадрах Гарет Джонс звонит своему знакомому в Москву и просит организовать интервью со Сталиным. Джонс также сообщает, что его знакомый раскопал большую тему и в это время их разъединяют.

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Главные роли в фильме исполнили Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Джозеф Моул и Кеннет Крэнэм. Также в картине сыграли украинские актеры Яков Ткаченко и Олег Драч.

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