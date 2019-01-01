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Неожиданный образ, рэп и дабстеп: KAMALIYA выпустила песню “Вільна”

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Украинская певица KAMALIA презентовала неожиданную песню "Вільна": слушайте ее прямо сейчас.
Неожиданный образ, рэп и дабстеп: KAMALIYA выпустила песню “Вільна”
Неожиданный образ, рэп и дабстеп: KAMALIYA выпустила песню “Вільна”
пресс-служба

Певица KAMALIYA в очередной раз удивляет своих поклонников сменой музыкального стиля.

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Исполнительница презентовала новый трек “Вільна”, в котором пробует себя в кардинально другом направлении и читает рэп. KAMALIA говорит о песне так:

“Вільна” – о свободе: не только внутренней, но и свободе от предубеждений, опасений, боли и зависимости. Для меня как творческой личности очень важно поднять тему человеческой свободы в полном ее понимании. В этом треке я почувствовала себя настолько свободной, что решила поэкспериментировать, и сама очень горжусь результатом!

В ближайшее время состоится и премьера видео на песню “Вільна”. Режиссёром клипа стал Евгений Юджин:

В видео на “Вільну” перед всеми появится совершенно новая KAMALIYA. Ни в одной работе она не была такой! Съёмки были непростыми и максимально раскрыли актёрский талант исполнительницы, было очень много игровых моментов! 

Слушайте песню “Вільна“ KAMALIA здесь:

Напомним, недавно KAMALIA потеряла любимого коня. Эмоциональный рассказал певицы о горькой утрате читайте здесь.

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Теги: KAMALIA, видео
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