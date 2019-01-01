Блокбастер в стиле нео-нуар: смотрите первые кадры нового клипа группы АГОНЬ

Val Semko при поддержке Radioaktive Film сняли клип для группы АГОНЬ: все подробности.

1 февраля группа АГОНЬ представит новое эпичное видео, кадры из которого сегодня появились в сети.

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Клип в поддержку одного из альбомных синглов “Найди меня“ АГОНЬ снимали вместе с Val Semko, на площадку к которому пришла команда всемирно-известного украинского продакшена Radioaktive Film. В послужном списке – знаковые видео для DJ Shadow, Coldplay, Hurts, Paolo Nutini, Twenty One Pilots, Tame Impala.

На съемочной площадке Val воссоздал мрачную атмосферу антиутопии в духе фильма “Бегущий по лезвию“. Не изменяя традициям, режиссер и команда превратили клип в короткометражное муви, исполненное скрытых посланий и символизма.

В руинах каменных джунглей, среди мерцающих в темноте витражей находится место для настоящей любви. Судя по первым кадрам, в новом клипе АГОНЬ будет задействовано рекордное количество массовки. Сами участники – в новых неожиданных образах появляются на фоне гипнотической спирали, значение которой станет известно позже.

АГОНЬ - "Найди меня: первые кадры со съемок 0:00 / 00:29

АГОНЬ - "Найди меня: первые кадры со съемок 0:00 / 00:05

АГОНЬ - "Найди меня: первые кадры со съемок 0:00 / 00:11

АГОНЬ - "Найди меня: первые кадры со съемок 0:00 / 00:05

Премьера нового видео состоится 1 февраля на официальном YouTube-канале артистов.

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