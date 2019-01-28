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"Евровидение-2019": Францию представит эпатажный андрогин

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Францию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2019 году представит эпатажный блогер Билал Хассани: как выглядит и что поет артист.
Евровидение 2019: Францию представит эпатажный андрогин Билал Хассани
Евровидение 2019: Францию представит эпатажный андрогин Билал Хассани
Paris Match

Несмотря на то, что во Франции пытались сорвать отбор на международный песенный конкурс “Евровидение-2019“, местным жителям удалось выбрать представителя своей страны.

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Францию на “Евровидении-2019“ представит 19-летний андрогин Билал Хассани. Эпатажный певец выступает в женском образе.

Парень стал известным благодаря своему влогу на YouTube. Развивая карьеру блогера, он начал заниматься музыкой.

Билал выступает в ярких париках, с макияжем и в женской одежде, что уже вызвало волну негатива в сети.

На “Евровидение-2019“ певец отправится с песней Roi:

Билал Хассани - далеко не первый фрик на “Евровидении“. Поклонники конкурса утверждают, что жюри уже давно не обращают внимание на вокальные данные исполнителей, главное - красивое, яркое и запоминающееся шоу.

В 2014 году на конкурсе победил Том Нойвирт, выступающий под женским альтер-эго Кончита Вурст. Женщина с бородой надолго осталась в памяти зрителей, которые уже успели окрестить представителя Франции “новой Кончитой Вурст“.

 

Кончита Вурст
Кончита Вурст
Getty images

 

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По прогнозам букмекеров, Франция займет 9 место на “Евровидении-2019“. К слову, Украина в этом же рейтинге находится на 6 месте.

 

Букмекерская таблица
Букмекерская таблица
eurovisionworld.com

 

Напомним, ранее были названы имена ведущих “Евровидения-2019“.

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Теги: Евровидение-2019, Билал Хассани, видео
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Осталось 600 символов
Ехидный    28.01.2019, 15:27
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Ехидный
Я постоянно говорю: это давно фестиваль педрил и уродов, смотреть не хочется.
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