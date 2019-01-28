"Евровидение-2019": Францию представит эпатажный андрогин

Францию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2019 году представит эпатажный блогер Билал Хассани: как выглядит и что поет артист.

Несмотря на то, что во Франции пытались сорвать отбор на международный песенный конкурс “Евровидение-2019“, местным жителям удалось выбрать представителя своей страны.

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Францию на “Евровидении-2019“ представит 19-летний андрогин Билал Хассани. Эпатажный певец выступает в женском образе.

Парень стал известным благодаря своему влогу на YouTube. Развивая карьеру блогера, он начал заниматься музыкой.

Билал выступает в ярких париках, с макияжем и в женской одежде, что уже вызвало волну негатива в сети.

На “Евровидение-2019“ певец отправится с песней Roi:

Билал Хассани - далеко не первый фрик на “Евровидении“. Поклонники конкурса утверждают, что жюри уже давно не обращают внимание на вокальные данные исполнителей, главное - красивое, яркое и запоминающееся шоу.

В 2014 году на конкурсе победил Том Нойвирт, выступающий под женским альтер-эго Кончита Вурст. Женщина с бородой надолго осталась в памяти зрителей, которые уже успели окрестить представителя Франции “новой Кончитой Вурст“.

Кончита Вурст Getty images

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По прогнозам букмекеров, Франция займет 9 место на “Евровидении-2019“. К слову, Украина в этом же рейтинге находится на 6 месте.

Букмекерская таблица eurovisionworld.com

Напомним, ранее были названы имена ведущих “Евровидения-2019“.