У убитого рэпера XXXTentacion родился сын

Американка Дженезис Санчес родила сына от рэпера XXXTentacion спустя 7 месяцев после его смерти.

Девушка американского рэпера XXXTentacion, который был убит в июне 2018 года, Дженезис Санчес родила от него сына.

Об этом передает американский таблоид TMZ.

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Малыш родился 27 января, спустя 7 месяцев после смерти отца. Мальчика назвали Гекьюме - это имя выбрал сам XXXTentacion. Близкие убитого рэпера говорят:

Имя Гекьюме - это производное от слова, которое рэпер придумал незадолго до своей смерти, и оно означает “другое состояние“ или “иное измерение“. Он сам выбрал имя для своего первенца, и его семья счастлива исполнить одно из его последних желаний и будет растить малыша Гекьюме с любовью.

XXXTentacion и Дженезис Санчес Monsters and Critics

На 20-летнего рэпера XXXTentacion напали, когда он выходил из своего мотосалона в Южной Флориде. Убийца подбежал к нему, выстрелил несколько раз, забрал сумку Louis Vuitton и скрылся. Позже появилась информация о том, что на XXXTentacion напали двое вооруженных людей, один из которых выстрелил в него из пистолета. После этого оба подозреваемых сели в темно-серый внедорожник.

Напомним, что 21 июня полиция задержала подозреваемого в убийстве XXXTentacion. Им оказался 22-летний Дедрик Д. Уильямс. Позже был арестован второй подозреваемый.