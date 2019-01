Модные цвета 2019 года: Как их сочетать между собой и с любыми вещами

Искусство быть стильной и модной подвластно каждой девушке. Однако, до сих пор новые веяния у многих вызывают страх и непонимание, ведь ежегодно дизайнеры присваивают статус актуальных все новым и новым оттенкам. Как понять их разнообразие и правильно сочетать в образах мы расскажем в данной статье.

Какие цвета признал самыми модными в 2019 Институт Пантона

Институт Пантона ежегодно презентует подборку самых модных расцветок. 2019 год назван годом “живого коралла“ (Living coral). Коралловый оттенок c золотистым отблеском – абсолютный must have гардероба каждой стильной девушки. Неважно, будь то платье, свитер, аксессуары или обувь.

Не менее популярными станут оттенки с интересными названиями:

- цвет дикой розы – глубокий и стильный оттенок, особенно хорошо использовать его в деловых образах;

- лимонная вербена – яркий оттенок желтого. Беспроигрышный вариант – платье солнечной расцветки;

- цвет мокрого асфальта – универсальный и ультрамодный. Подойдет он девушкам всех типажей, поэтому смело отправляйтесь в торговый центр, например, в Gorodok Gallery на Почайной, за брюками, платьями и, конечно же, плащами этого чудесного цвета.

- хаки. Даже не задумываясь, бегите за платьем или плащом расцветки хаки. Это тренд 2019 года!

- коричневый оттенок тоффи – насыщенный, благородный, выбор настоящих леди. В комбинации со светлыми тонами позволит создать шикарный образ.

- кобальтовый – яркий синий особенно пойдет девушкам с темными волосами. Выбирайте кобальтовые платья, верхнюю одежду, блузы, а также обратите внимание и на аксессуары синих оттенков.

Балуйте себя любимыми оттенками, поднимайте настроение и отправляйтесь на модный шопинг в магазины ТЦ Gorodok Gallery.

Как сочетать трендовые цвета 2019 между собой

Научиться правильно и со вкусом сочетать разные оттенки в одежде несложно. Главное, всегда помнить – всего должно быть в меру. Если вы еще не рискуете комбинировать много оттенков, то остановитесь на трех и не более. Используйте черный или белый цвета и тогда ошибки получится избежать.

Ультрамодный в этом году цвет дикой розы можно смело комбинировать с кобальтовым. Яркие, стильные образы особенно хорошо подойдут для весны, когда хочется красоты вокруг.

Лимонную вербену советуем сочетать с черными или белыми аксессуарами, украшения выбирайте в серебре.

Хотите подчеркнуть природную женственность и создать нежный образ – комбинируйте пастельные бежевые тона с оттенком тоффи или хаки. Да, именно хаки. Экспериментируйте, уникальность – залог модного образа.

Забудьте про сезонность! Холодное время года не повод для грусти и “унылой“ одежды. Используйте яркие аксессуары, делайте акценты, подбирайте необычные формы.

Если говорить о принтах, то из года в год мода на них особо не меняется. Клетка, полоски, цветочные орнаменты – всегда актуальны. Единственное на что советуем обратить внимание, это на использование дизайнерских принтов. Откажитесь в этом году от масс-маркета и присмотритесь к коллекциям от украинских дизайнеров. Многие из них уже обновили ассортимент и ждут посетителей в ТЦ Gorodok Gallery. Например, Rica Mare, Ellen Style, SK-fashion, Farnosova, Birelin и другие.

За модными образами в ТЦ Gorodok Gallery

Теперь вы знаете, какие цветовые решения в приоритете в наступившем году. Осталось лишь определиться, куда отправиться на шопинг. В ТЦ Gorodok Gallery собраны уникальные магазины одежды, обуви и аксессуаров. Коллекции обновляются каждый сезон, а это значит, что образы в модных расцветках уже ждут вас!