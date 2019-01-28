Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

СМИ: 50-летняя Дженнифер Энистон впервые станет мамой

Комментариев: 2
Голливудская актриса Дженнифер Энистон собирается воспитывать девочку из приюта.
СМИ: 50-летняя Дженнифер Энистон впервые станет мамой
СМИ: 50-летняя Дженнифер Энистон впервые станет мамой
gettyimages.com

50-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон наконец-то впервые станет мамой.

Так утверждает издание  New Idea со ссылкой на источник.

Читай также: Дженнифер Энистон призналась, что ходила к психотерапевту после развода с Джастином Теру

Если верить СМИ, то артистка собирается удочерить девочку из мексиканского приюта. Такое решение Дженнифер приняла после того, как помогла нескольким детским домам и познакомилась с малышкой. 

На данный момент девочке всего 13 месяцев, малышка потеряла своих биологических родителей. Дженнифер Энистон уже занялась оформлением всех нужных документов.

Источник издания утверждает, что актриса хотела усыновить ребенка еще будучи в браке с Джастином Теру, однако он был против:

Джен очень хотела взять одного ребенка, и она хотела этого со своим бывшим мужем Джастином Теру. Однако он все время находил отговорки, почему для этого все время был неподходящий момент. 

Дженнифер Энистон была дважды замужем. С первым мужем - актером Брэдом Питтом, она развелась после 5 лет брака. Со вторым - Джастином Теру, Дженнифер прожила в браке 2,5 года. 

Ранее Энистон часто обвиняли в том, что она не хочет заводить детей. Сама актриса комментировала это так:

Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Никто и не думает о том, что тема может быть деликатной для меня и моего партнера. Они не знают, через что я прошла с медицинской или эмоциональной точки зрения… На женщин оказывается давление — они должны быть матерями, а если нет, то они причисляются к “бракованным“. Возможно, моя цель на этой планете ­— не размножаться. Может, я должна сделать какие-то другие вещи?

Напомним, украинская певица Надя Дорофеева опять удивила поклонников сменой имиджа. Как сейчас выглядит солистка группы “Время и Стекло“, смотрите здесь.

Поделись:
Теги: Дженнифер Энистон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  28.01.2019, 13:32
Оценка:  0
pусский
А сама чего не выпустила ребячий пар из пизды? Столько хуев приняла в молодости, что матка не работает, да? Стыдись, ебливая старушенция!
k2s11tk    28.01.2019, 13:26
Оценка:  -1
k2s11tk
А я тільки-но хотів спитати, чи підготувала вона свою стару дірку до пологів))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь