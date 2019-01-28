СМИ: 50-летняя Дженнифер Энистон впервые станет мамой

Голливудская актриса Дженнифер Энистон собирается воспитывать девочку из приюта.

50-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон наконец-то впервые станет мамой.

Так утверждает издание New Idea со ссылкой на источник.

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Если верить СМИ, то артистка собирается удочерить девочку из мексиканского приюта. Такое решение Дженнифер приняла после того, как помогла нескольким детским домам и познакомилась с малышкой.

На данный момент девочке всего 13 месяцев, малышка потеряла своих биологических родителей. Дженнифер Энистон уже занялась оформлением всех нужных документов.

Источник издания утверждает, что актриса хотела усыновить ребенка еще будучи в браке с Джастином Теру, однако он был против:

Джен очень хотела взять одного ребенка, и она хотела этого со своим бывшим мужем Джастином Теру. Однако он все время находил отговорки, почему для этого все время был неподходящий момент.

Дженнифер Энистон была дважды замужем. С первым мужем - актером Брэдом Питтом, она развелась после 5 лет брака. Со вторым - Джастином Теру, Дженнифер прожила в браке 2,5 года.

Ранее Энистон часто обвиняли в том, что она не хочет заводить детей. Сама актриса комментировала это так:

Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Никто и не думает о том, что тема может быть деликатной для меня и моего партнера. Они не знают, через что я прошла с медицинской или эмоциональной точки зрения… На женщин оказывается давление — они должны быть матерями, а если нет, то они причисляются к “бракованным“. Возможно, моя цель на этой планете ­— не размножаться. Может, я должна сделать какие-то другие вещи?

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