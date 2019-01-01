Вакарчук сделал заявление о своем участии в президентских выборах
Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сделал официальное заявление о своем участии в президентских выборах.
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Музыкант сказал, что не собирается баллотироваться в президенты Украины в 2019 году. Приводим текст заявления артиста полностью и без изменений:
Всім привіт!
Протягом року мені задають запитання, чи буду я балотуватись на посаду президента України у 2019 році.
Перш за все, дозвольте подякувати усім, хто мені довіряє – для мене це справді велика честь. І я обіцяю – таку довіру обов’язково виправдаю.
Я неодноразово заявляв, влада як така, президентський пост як такий – мені не цікаві. Мене цікавлять справжні зміни в країні!
І щоб розставити всі крапки над "і", зняти всі питання, офіційно заявляю:
Я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року.
Я добре усвідомлюю, що зараз, в джинсах, можу зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку. І я не збираюся стояти осторонь.
Кожного дня, спілкуючись з людьми, я відчуваю їх розчарування і зневіру.
Я бачу, як корупція і несправедливість роз’їдають нашу країну зсередини.
Я бачу, як безпринципність політиків і жадібність чиновників роблять нашу країну слабшою.
Так не має бути! І нам під силу це змінити.
Разом з моєю командою, я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли. Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів – людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси – понад усе.
Я вірю – справжні зміни можливі!
І не важливо, у піснях чи в політиці, я завжди буду з вами на цьому шляху – шляху справжніх змін.
Смотрите видеобращение Святослава Вакарчука к украинцам здесь:
Напомним, ранее Святослав Вакарчук заявлял, что идет в политику.
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