Вакарчук сделал заявление о своем участии в президентских выборах

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сделал официальное заявление о своем участии в президентских выборах.

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Музыкант сказал, что не собирается баллотироваться в президенты Украины в 2019 году. Приводим текст заявления артиста полностью и без изменений:

Всім привіт! Протягом року мені задають запитання, чи буду я балотуватись на посаду президента України у 2019 році. Перш за все, дозвольте подякувати усім, хто мені довіряє – для мене це справді велика честь. І я обіцяю – таку довіру обов’язково виправдаю. Я неодноразово заявляв, влада як така, президентський пост як такий – мені не цікаві. Мене цікавлять справжні зміни в країні! І щоб розставити всі крапки над "і", зняти всі питання, офіційно заявляю:

Я добре усвідомлюю, що зараз, в джинсах, можу зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку. І я не збираюся стояти осторонь.

Кожного дня, спілкуючись з людьми, я відчуваю їх розчарування і зневіру.

Я бачу, як корупція і несправедливість роз’їдають нашу країну зсередини.

Я бачу, як безпринципність політиків і жадібність чиновників роблять нашу країну слабшою.

Так не має бути! І нам під силу це змінити.

Разом з моєю командою, я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли. Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів – людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси – понад усе.

Я вірю – справжні зміни можливі!

І не важливо, у піснях чи в політиці, я завжди буду з вами на цьому шляху – шляху справжніх змін.