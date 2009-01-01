Американская певица Майли Сайрус и ее муж Лиам Хемсворт посетили гала-вечер G’Day USA: фото.

Первый выход после свадьбы: Майли Сайрус появилась на публике с мужем gettyimages.com

Чуть больше месяца назад, 23 декабря 2018 года, певица и актриса Майли Сайрус сыграла тайную свадьбу со своим возлюбленным Лиамом Хемсвортом. На днях они впервые после церемонии появились вместе на публике.

Супруги посетили гала-вечер G’Day USA в Калвер-Сити (Калифорния).

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Майли Сайрус выглядела очень сексуально - артистка надела черное бархатное платье с очень глубоким вырезом на груди. Ее муж выглядел очень солидно - Лиам Хемсворт выбрал для выхода в свет белую рубашку и классический черный костюм с галстуком.

Весь вечер молодожены провели вместе - они влюбленно смотрели друг на друга и обнимались. Кажется, они абсолютно счастливы в браке.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться еще в 2009 году. Через четыре года они расстались, однако в 2016-м - сошлись снова. На этот раз дело дошло до свадьбы.

Напомним, ранее украинская ведущая Регина Тодоренко показала совместное селфи с мужем - российским певцом Владом Топаловым. Как выглядят супруги, смотрите здесь.