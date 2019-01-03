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Кейт Бекинсейл попала в больницу: что случилось с актрисой

Комментариев: 1
45-летняя Кейт Бекинсейл госпитализирована в больницу Лос-Анджелеса. Что случилось с актрисой - читайте на сайте Ivona.
Кейт Бекинсейл попала в больницу: что случилось с актрисой
Кейт Бекинсейл попала в больницу: что случилось с актрисой
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В воскресенье, 27 января, британская актриса Кейт Бекинсейл, которая ранее весьма необычным способом рассказала о своем отношении к сексизму, опубликовала селфи из больничной палаты. 45-летняя звезда сообщила, что перенесла операцию. 

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Своим 2,5 миллионам подписчиков в Instagram Бекинсейл пожаловалась на боль от лопнувшей кисты яичника. На снимке актриса лежит на больничной койке с дыхательной трубкой в носу. 

Оказывается, лопнувшая киста яичника – это действительно больно, а из-за морфина пришлось плакать, - призналась Кейт. 

Напомним, что ранее актриса и модель Диана Крюгер рассказала, почему стала мамой в 42 года.

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Теги: Кейт Бекинсейл, актриса, госпитализирована
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  27.01.2019, 18:06
Оценка:  0
pусский
Омерзительно больная пиздюха, пойду выебу в сраку юную подругу, чтоб знала, что почём!..
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