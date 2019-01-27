"Я очень долго не хотела детей": Диана Крюгер рассказала о материнстве в 42

В ноябре 2018 года 42-летняя актриса и модель Диана Крюгер впервые стала мамой. Возлюбленная актера Нормана Ридуса рассказала, что для нее материнство и свадьба.

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В минувшем году Ivona писала о том, что знаменитая немецкая актриса и модель Диана Крюгер впервые стала мамой. 42- летняя звезда родила дочь 50-летнему голливудскому актеру Норману Ридусу. В свежем интервью изданию PorterEdit Диана рассказала о том, как чувствует себя в роли матери, а также о возможной свадьбе.

Benjamin Vnuk

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Модель призналась, что никогда не хотела детей, однако Норман Ридус стал именно тем мужчиной, с которым ей захотелось испытать счастье материнства.

Раньше я была очень эгоистичной и совсем не задумывалась о детях. Впервые желание стать матерью появилось у меня только после 35 лет. Тогда я подумала: "А почему бы и нет". И просто решила ждать подходящего человека, – поделилась Диана.

Напомним, что слухи о романе Крюгер и Ридуса появились еще в 2017 году, тогда же актеры публично объявили о том, что они вместе. В ноябре 2018 года они стали родителями, однако все еще не узаконили свои отношения.

Диана Крюгер и Норман Ридус Getty images

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Диана утверждает, что для нее штамп в паспорте не является чем-то важным.

Есть такая фраза: "Никогда не говори никогда". Поэтому я не исключаю, что у меня будет и свадьба, и девичник. Я обязательно надену красивое платье. Но, лично для меня, штамп в паспорте ничего не значит. Да, я понимаю, что официальный брак гарантирует финансовую безопасность в будущем. Но я и без этого финансово независима, так что я не нуждаюсь в ком-то, кто смог бы меня обеспечивать, – заявила актриса.

К слову, Норман Ридус воспитывает 19-летнего сына от предыдущих отношений. Звезда “Ходячих мертвецов” познакомился с Дианой на съемках фильма "Небо" в 2015 году.

Диана Крюгер и Норман Ридус в фильме "Небо" Кадр из фильма

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