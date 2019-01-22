Нацотбор "Евровидения-2019": группа KAZKA заинтриговала конкурсной песней

Солистка украинской группы KAZKA - Александра Зарицкая рассказала о конкурсной песне, которая получила название "APART".

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Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно показала пикантное тату на бедре, заинтриговала поклонников новой песней. Композиция “APART” была написана специально для Национального отбора на “Евровидение-2019“.

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Напомним, что 10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Нацотбора на “Евровидение-2019“, среди которых оказалась известная в Украине и далеко за ее пределами группа KAZKA.

Так, в своем блоге Александра опубликовала фото, в описании к которому приоткрыла завесу тайны конкурсного хита.

Мы знаем, что вы с нетерпением ждете премьеры нашей конкурсной песни. Подольем масла в огонь! Ваши предположения, о чем песня APART?”, - написала певица.

В комментариях к снимку поклонники группы сошлись во мнении, что новая песня KAZKA будет о любви и расставании.

Ранее были названы имена ведущих конкурса “Евровидение-2019“, который пройдет в Израиле.