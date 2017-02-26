Евровидение-2019: названы имена ведущих конкурса в Израиле

Вести прямой эфир музыкального конкурса "Евровидение-2019" в Израиле будут супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль.

Читай также: Нацотбор "Евровидения-2019": кто такая VERA KEKELIA

Международный песенный конкурс “Евровидение-2019“, фаворитов которого уже назвали букмекеры, представят четверо ведущих. Главное песенное событие года, которое состоится в Израиле, будут проводить супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль, сообщается на официальном сайте конкурса.

Читай также: Известный продюсер объяснил отказ TAYANNA от участия в Нацотборе

Шоу также будут вести известный телеведущий Асси Азар и ютубер Люси Айюб, которая в 2018 году представила результаты израильского жюри на “Евровидении“ в Лиссабоне.

Напомним, 64-й музыкальный конкурс “Евровидение-2019“ пройдет в Тель-Авиве. Его участниками станут представители 42 стран. Полуфиналы конкурса назначены на 14 и 16 мая, а финал состоится 18 мая.

Ранее был определен порядок выступления участников Нацотбора на “Евровидение-2019“ в Украине.