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Евровидение-2019: названы имена ведущих конкурса в Израиле

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Вести прямой эфир музыкального конкурса "Евровидение-2019" в Израиле будут супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль.
Евровидение-2019: названы имена ведущих конкурса в Израиле
Евровидение-2019: названы имена ведущих конкурса в Израиле
eurovision.tv

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Международный песенный конкурс “Евровидение-2019“, фаворитов которого уже назвали букмекеры, представят четверо ведущих. Главное песенное событие года, которое состоится в Израиле, будут проводить супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль, сообщается на официальном сайте конкурса.  

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Шоу также будут вести известный телеведущий Асси Азар и ютубер Люси Айюб, которая в 2018 году представила результаты израильского жюри на “Евровидении“ в Лиссабоне. 

Напомним, 64-й музыкальный конкурс “Евровидение-2019“ пройдет в Тель-Авиве. Его участниками станут представители 42 стран. Полуфиналы конкурса назначены на 14 и 16 мая, а финал состоится 18 мая.  

Ранее был определен порядок выступления участников Нацотбора на “Евровидение-2019“ в Украине. 

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Теги: Евровидение 2019, ведущие, песенный конкурс, новости
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