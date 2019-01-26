Умер оскароносный композитор Мишель Легран: подробности

Во Франции в возрасте 86 лет умер всемирно известный композитор Мишель Легран.

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В ночь на 26 января во Франции умер всемирно известный композитор Мишель Легран. На момент смерти музыканту было 86 лет, передает издание Le Monde.

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По информации СМИ, знаменитый музыкант умер у себя дома в Париже. Причина смерти пока не названа. Предположительно, Легран скончался из-за проблем со здоровьем.

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Мишель Легран родился 24 февраля 1932 года в Париже в семье дирижера, руководителя оркестров варьете и пианистки. Он был пианистом, певцом, трижды обладателем “Оскара“, пяти премий “Грэмми“ и одного “Золотого Глобуса“.

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Легран написал более двухсот песен к кино- и телевизионным фильмам. Самую большую популярность ему принесло создание музыки для фильма “Шербурские зонтики“. С композитором работали Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра и Эдит Пиаф.

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