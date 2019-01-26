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Умер оскароносный композитор Мишель Легран: подробности

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Во Франции в возрасте 86 лет умер всемирно известный композитор Мишель Легран.
Во Франции умер оскароносный композитор Мишель Легран
Во Франции умер оскароносный композитор Мишель Легран
Getty images

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В ночь на 26 января во Франции умер всемирно известный композитор Мишель Легран. На момент смерти музыканту было 86 лет, передает издание Le Monde.

Getty images

По информации СМИ, знаменитый музыкант умер у себя дома в Париже. Причина смерти пока не названа. Предположительно, Легран скончался из-за проблем со здоровьем.

Getty images

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Мишель Легран родился 24 февраля 1932 года в Париже в семье дирижера, руководителя оркестров варьете и пианистки. Он был пианистом, певцом, трижды обладателем “Оскара“, пяти премий “Грэмми“ и одного “Золотого Глобуса“.

Getty images

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Легран написал более двухсот песен к кино- и телевизионным фильмам. Самую большую популярность ему принесло создание музыки для фильма “Шербурские зонтики“. С композитором работали Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра и Эдит Пиаф.

 

Getty images

 

Накануне украинская певица Оля Цибульская рассказала о жестоком нападении.

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Теги: Мишель Легран, композитор, умер
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