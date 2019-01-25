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Оля Цибульская рассказала о жестоком нападении

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Певица Оля Цибульская сообщила, что ее директора Александра жестоко избили в Киеве.
Оля Цибульская рассказала о жестоком нападении
Оля Цибульская рассказала о жестоком нападении
Instagram

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Известная украинская певица Оля Цибульская, которая недавно призналась, что ее мотивирует в повседневной жизни, заявила о жестоком происшествии. По словам артистки, ее музыкального директора избили в столице. 

Как рассказала Цибульская, ее директору Александру позвонили неизвестные и назначили встречу для обсуждения выступления певицы на корпоративе. Когда он приехал на запланированную встречу, его жестоко избили.

Подробностями Оля поделилась в коротком видео в Instagram.

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Артистка призналась, что не находит причин для такого дерзкого преступления. Она заверила, что ни у нее, ни у ее директора, нет проблем с кем-лимо.

У меня лично никаких долгов, никаких проблем никогда ни с кем не было. У моего директора Саши – тоже. Я честно работаю, поэтому о таком ужасе молчать не могу! Мы ждали, что полиция это решит оперативно, написали заявление, сняли побои, но пока не получили никаких результатов, – добавила Оля Цибульская.

Ранее сообщалось, что экс-участница “ВИА Гры“ пропала после скандала с бывшим мужем.

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Теги: Оля Цибульская, нападение, новости
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  26.01.2019, 13:54
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pусский
Гы-гы-гы, это не я, если что!
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