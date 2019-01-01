На Детском венском балу пройдут съемки фильма "Золушка".

В художественном фильме “Золушка“, который снимается в Украине, будет настоящий бал – эти сцены снимут во время ежегодного Детского венского бала в Киеве 14 апреля.

Как рассказала организатор венских балов в Украине Марина Игнатуша, в съемках будут задействованы все дебютанты детского бала, среди которых и маленькие актеры – фильм станет еще одним прекрасным художественным проектом талантливых детей и примером инклюзии в современном обществе. Снимутся в фильме и воспитанники Центра реабилитации детей с инвалидностью, которые ежегодно участвуют в бале. В съемках задействованы дети известных людей, победители различных конкурсов, юные спортсмены.

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Так, роль Золушки играет 13-летняя дочь известного украинского футболиста Андрея Пятова – Дарья. А принцем стал 15 летний спортсмен, кандидат в мастера спорта по фехтованию Александр Грабовский. В фильме играют также 8 летняя Арина Мухарская, дочь телеведущей Снежаны Егоровой и многие другие. Фильм-мюзикл “Золушка“ уникален тем, что в нем все роли исполняют только дети, они же сами исполняют песни в картине. Автором песен для киноленты стали Даниэла Заюшкина и группа VivienneMort, которые записывают саундтреки к фильму. Сказку “Золушка“ снимает продюсерский центр Device, генеральный продюсер - Валерия Гуза.

Детский венский бал пройдет в Киеве уже третий раз при поддержке радиостанции Наше Радио, но подготовка к нынешнему событию особенно увлекательна: помимо уроков танцев все участники-дебютанты научатся делать влоги, фоторепортажи и многое другое.Сейчас проходит набор дебютантов.Подать заявку дебютанта детского венского бала могут все дети от 7 до 15 лет, пройдя регистрацию на сайте.

Занятия начнутся в феврале на базе международного центра развития детей Indigo Education.

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Все участники детского бала в Киеве получат специальные сертификаты оргкомитета. Предусмотрены специальные призы, награды VienneseBall Junior Awards за лучшие работы, созданные в медиашколе. Это прекрасный толчок для развития самых разнообразных творческих способностей детей.Идея проведения детского венского бала как аналога классического венского бала со всеми его атрибутами и прекрасными традициями принадлежит украинцам. Венский бальный комитет высоко оценил эту инициативу, и детские венские балы начали проводить во многих бальных столицах по всему миру.

Кроме классической бальной программы – вальс, полонез, полька, на балу будут представлены специальные номера под саунтреки к любимым мультфильмам, специальная программа со звездой и конечно же, фотосессии дебютантов. Сопровождает программу симфонический оркестр “Киев-Классик“ под руководством признанного маэстро Германа Макаренко.

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После бала состоится церемония награждения от имени оргкомитета, венского бального комитета, мэрий Киева и Вены. Каждый дебютант и гость сможет стать участником постоянно действующего международного Клуба Венского бала Junior, что позволит участвовать в новых спецпроектах.

Ранее Ivona сообщала, что кинолента “Отдаленный лай собак“ про Украину вошла в шорт-лист “Оскара 2019.“