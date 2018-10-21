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Мадонна сделала несколько пластических операций: как теперь выглядит певица

Комментариев: 5
Легендарная певица Мадонна сменила внешность: пластические хирурги рассказли, что именно изменила артистка.
Мадонна сделала несколько пластических операций
Мадонна сделала несколько пластических операций
Getty images

Не успели поклонники легенды поп-музыки Мадонны обсудить ее внезапно увеличившиеся ягодицы, как она сделала несколько пластических операций на лице.

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На перемены во внешности артистки обратили внимание не только фанаты, но и западные журналисты. Так, работники издания RadarOnline обратились к ведущим пластическим хирургам и поинтересовались, какие операции сделала Мадонна.

Оказалось, что певица подверглась недавней подтяжке лица, подтяжке верхних и нижних век, подтяжке бровей, удалению щечного жира и некоторым другим манипуляциям косметологического характера.

Действительно - профиль Мадонны стал тоньше, овал лица четче, а кожа выглядит свежей (возможно, это следствие лазерных процедур и химического пиллинга).

Вот как поп-дива выглядит в 2019 (кстати, она стала брюнеткой):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To Thine Own Self Be True..............#imnotyourbitch

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Getting Ready For the Super Blood Wolf Moon ! 🌚🐺🖤 #lisbon #music #magic

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

But what if...................😍 #photobomb

Допис, поширений Madonna (@madonna)

А вот как певица выглядела раньше:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 faced betch .............🕶 @alexanderwangny

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good Morning Soccer Mom............⚽💪🏾💘. #tootired #tooearly

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Напомним, украинская певица Наталка Карпа набила синяки на заснеженных склонах Польши.

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Теги: Мадонна, пластическая операция, фото
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Комментариев (5)
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tinkerrr    25.01.2019, 14:59
Оценка:  0
tinkerrr
Увы, борьбу за молодость не выиграл еще никто
pусский  (аноним)  25.01.2019, 14:28
Оценка:  -1
pусский
Вонючая дырка! Морщинистая срака! Пердящая калоша! Гы-гы-гы!
wnt    25.01.2019, 15:04
Оценка:  0
wnt
Ну конечно, ботоксный путин - это ваше!
Фарбио    25.01.2019, 14:08
Оценка:  -1
Фарбио
Старая мочалка
wnt    25.01.2019, 15:05
Оценка:  0
wnt
а вы молодая мочалка?
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