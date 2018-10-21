Мадонна сделала несколько пластических операций: как теперь выглядит певица

Легендарная певица Мадонна сменила внешность: пластические хирурги рассказли, что именно изменила артистка.

Не успели поклонники легенды поп-музыки Мадонны обсудить ее внезапно увеличившиеся ягодицы, как она сделала несколько пластических операций на лице.

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На перемены во внешности артистки обратили внимание не только фанаты, но и западные журналисты. Так, работники издания RadarOnline обратились к ведущим пластическим хирургам и поинтересовались, какие операции сделала Мадонна.

Оказалось, что певица подверглась недавней подтяжке лица, подтяжке верхних и нижних век, подтяжке бровей, удалению щечного жира и некоторым другим манипуляциям косметологического характера.

Действительно - профиль Мадонны стал тоньше, овал лица четче, а кожа выглядит свежей (возможно, это следствие лазерных процедур и химического пиллинга).

Вот как поп-дива выглядит в 2019 (кстати, она стала брюнеткой):

А вот как певица выглядела раньше:

Напомним, украинская певица Наталка Карпа набила синяки на заснеженных склонах Польши.