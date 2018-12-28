Макс Корж опять выступит в Киеве: дата и место

Узнайте, когда в столице Украины состоится масштабный концерт белорусского музыканта Макса Коржа.

Макс Корж опять выступит в Украине: дата и место instagram.com/maxkorzhmus

Известный белорусский музыкант Макс Корж, спустя год после мощного концерта во “Дворце Спорта“ вновь мчит в Киев.

Запоминайте: 20 июня 2019 года на стадионе “Динамо“ анонсирован крупнейший движ. Артист представит лучшие треки последних пяти альбомов, а также совсем новые песни.

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На счету Макса 5 альбомов, более 20 клипов, сотни концертов. А его фаны собирают целые бас-туры на концерты, являясь на данный момент самым крупным фан-сообществом на постсоветском пространстве.

При всех своих успехах “малый“ ведет скромный образ жизни. По-прежнему записывает близкие и понятные всем треки. Макс не меняя курса уверенно продолжает идти своим путем, который на данный момент и ведет его к футбольным стадионам.





С Украиной музыканта связывают исключительные отношения и взаимная любовь. Несколько лет назад Макс Корж попал в топ-10 рейтинга Google Trends Украина как “Человек года“, а на днях на своей странице в соцсети Instagram артист поделился фрагментом концертного видео с подписью:

Один из самых мурашных выходов. Вспомнились 2 Минск-Арены и самый мурашный Киев после запрета!

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Киев с нетерпением ждет этот концерт: отвести душу, сорвать голос и вдоволь послэмить под любимые треки. И запомнить это лето навсегда, встречая малиновый закат на стадионе “Динамо“.

23 января стартовал первый этап продажи билетов на концерт Макса Коржа. По итогам старта, он установил собственный рекорд по продажам, рекорд для концерта на стадионе “Динамо“, а также показал второй результат за всю историю Украины. Меньше чем за сутки было продано 6067 билетов.



Дмитрий Чинь (маркетинг директор Concert.ua):

Это экстраординарный старт! Для сравнения: 6000 зрителей — это больше Stereo Plaza и 70% киевского Дворца спорта. Украинский концертный рынок видел лишь один случай, когда продажи на старте были выше – концерт Imagine Dragons на НСК “Олимпийский“. Тренд такой, что билеты на концерт Макса Коржа будут проданы задолго до его начала“.

Напомним, ранее было названо имя лучшей певицы Украины 2018 года. Кто ею стал, читайте здесь.