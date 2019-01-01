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Наталка Карпа набила синяки на заснеженных склонах Польши

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Наталка Карпа отправилась в Закопане получать вдохновение накануне нового творческого сезона.
Украинская певица набивает синяки на заснеженных склонах Польши
Украинская певица набивает синяки на заснеженных склонах Польши
instagram.com/natalkakarpa

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На своей странице в Instagram украинская певица Наталка Карпа порадовала поклонников фотографиями с зимнего отдыха на горнолыжном курорте Закопане (Польша).

«Стать на лыжи - моя давняя боль. Как моральная, так и физическая. Уже в третий раз пытаюсь покорить горные склоны, были и слезы и падения, но мой воинственный характер не позволяет мне сдаться, поэтому в этом году вместо солнышка и пляжа, выбрала лыжи », - делится впечатлениями певица.

Украинская певица набивает синяки на заснеженных склонах Польши
Украинская певица набивает синяки на заснеженных склонах Польши
instagram.com/natalkakarpa


По ее словам, уикенд в Польше - поиск вдохновения и сил накануне нового творческого сезона. В Закопане Наталка Карпа, где она катается на лыжах, фотографируется на фоне заснеженных лесов и дегустирует традиционные польские блюда, отправилась с друзьями

«Впереди съемки нового клипа, концерты, интервью, выступления. Для артиста важно не только отдавать энергию со сцены, но и наполнять нею себя вне сцены », - отметила Карпа.

Ранее мы говорили о том, что Леся Никитюк упала на пляже в откровенном купальнике.

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Теги: Наталка Карпа, певица
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