Наталка Карпа набила синяки на заснеженных склонах Польши
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На своей странице в Instagram украинская певица Наталка Карпа порадовала поклонников фотографиями с зимнего отдыха на горнолыжном курорте Закопане (Польша).
«Стать на лыжи - моя давняя боль. Как моральная, так и физическая. Уже в третий раз пытаюсь покорить горные склоны, были и слезы и падения, но мой воинственный характер не позволяет мне сдаться, поэтому в этом году вместо солнышка и пляжа, выбрала лыжи », - делится впечатлениями певица.
По ее словам, уикенд в Польше - поиск вдохновения и сил накануне нового творческого сезона. В Закопане Наталка Карпа, где она катается на лыжах, фотографируется на фоне заснеженных лесов и дегустирует традиционные польские блюда, отправилась с друзьями
«Впереди съемки нового клипа, концерты, интервью, выступления. Для артиста важно не только отдавать энергию со сцены, но и наполнять нею себя вне сцены », - отметила Карпа.
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