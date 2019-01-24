Руслана провела день и ночь на строительстве солнечной станции в Измаиле

Ни время года, ни время суток не остановят Руслану, если она решила погрузиться в тему и испытать на себе все тонкости и нюансы солнечного строительства.

Амбассадор Чистой энергии в мире Руслана провела день и ночь посреди зимы на строительстве солнечной станции “Порт Солар“ в Бессарабии.

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Певица и посол в одном лице очень искренне интересовалась всеми процессами строительства будущей станции для генерации Чистой энергии. Но интересоваться мало, Руслана решила присоединиться к процессу не только на словах, но и на деле. Она прошла инструктаж по технике безопасности и приняла участие непосредственно в строительных работах, внеся собственную лепту в будущие солнечные гигаватты Украины. Руслана поделилась:

Для меня это важно, не только увидеть, но и самой участвовать в процессе строительства. Стройка не прекращается ни днем, ни ночью, все для того, чтобы совсем скоро начать собирать чистую и мирную солнечную энергию. Я благодарна Виктору Куртеву, что мы можем вместе реализовывать масштабные и уникальные проекты для будущего нашей страны.

Порт Солар строится на участке земли, не пригодном для земледелия, где рос камыш. 7 мегаватт экологически чистой энергии потекут в сеть и наполнят дома людей солнцем… Бессарабия - самый солнечный регион Украины, солнечных дней в году – 325. Идеальное место для развития возобновляемой энергетики. Здесь все настоящее, искренние люди и натуральные продукты.

Строительство солнечных станций - это поистине цивилизационный поворот в истории планеты, чтобы не говорили недоброжелатели и адепты старой экологически смертельной энергосистемы.

Гендиректор ГК “Метрополия“ Виктор Куртев говорит:

Сегодня мир трансформируется и все мы можем стать участниками этой трансформации. До 2037 года атомные станции прекратят свое существование в Украине. Каждый принимает решение, на основе какой технологии жить и идти дальше. Именно поэтому мы в режиме реального времени строим полигон Чистой солнечной энергии. «Солнечный Порт» - портал солнечной энергии, который мы строим на месте, где рос камыш. Солнечные панели напоминают водную гладь, а их в Порт Солар будет 25704, т.е. мы кроме Чистой энергии получаем благоустроенную территорию с зеркальной гладью. Уже в апреле 2019 года мы планируем сделать грандиозное открытие Порт Солар.

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Зима 2019 года для Русланы стала поистине “горячей“. Сразу из солнечной Бессарабии Руслана отправилась в не менее солнечные Арабские Эмираты, в Абу-Даби на 9-ю Ассамблею IRENA (Международное Агентство по возобновляемым источникам энергии).

Свое участие в Ассамблее Руслана спозиционировала для себя, как собственное ускорение, так и участие в общем ускорении и трансформации Украины и всего мира на пути к 100% Возобновляемой Энергии – инициативе #RE100.

На международном событии присутствовали представители 159 стран – членов IRENA.

Непосредственно в роли Посла Чистой Энергии Руслана провела встречи и переговоры по проектам продвижения Возобновляемой Энергетики с представителями Великобритании, Италии, ОАЕ, Германии, Японии, Индии, Южной Кореи, Канады.

В рамках 9-й Ассамблеи IRENA, Руслана приняла участие в панельной дискуссии Gender in the Energy Transformation.

Следующим пунктом в январском солнечном графике Русланы стал Тель-Авив, где она приняла участие в Enviroment 2050 Conference. Столица Израиля и “Евровидения-2019“ тепло встретила Посла Чистой энергии и победительницу “Евровидения“. Выступление Русланы на форуме было посвящено вызовам экологии, которые не имеют государственных границ и призыву к переходу на 100 % Возобновляемой Энергии. Руслана также провела встречи с вицемером столицы Израиля, послом Украины и представителями Кнессета (парламента Израиля).

Напомним, ранее мы показывали, как прошли рождественские концерты Русланы.