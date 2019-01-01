На группу "Антитіла" подали в суд: итоги первого слушания

Вокруг группы "Антитіла" разразился громкий скандал: участников коллектива вызвали в суд.

Недавно вокруг украинской группы “Антитіла“ разразился громкий скандал - на участников коллектива подали в суд за использование нот и тональности в песнях.

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Некий Сергей Лапковский обвинил участников группы “Антитіла“ в том, что якобы они, при создании своих композиций, использовали его патент на полезную модель №74516 “Способ настройки параметров музыкальной композиции“. Авторы песен группы (Тарас Тополя, Сергей Усик и Максим Сиволап) получили повестки в суд. Цена иска: 1 018 692, 64 грн (более миллиона гривен).

В среду, 23 января, в Киеве должно было состоятся первое слушание по делу. Однако ни истец, ни его представители не появились в суде. Об этом сказано в сообщении группы “Антитіла“ в соцсети Facebook:

Ни истец Лапковский, ни один из его представителей не явились на первое подготовительное судебное заседание по делу. Стало известно, что предыдущие адвокаты отказались представлять его интересы в суде. Похоже эпопея “Лапковский против группы “Антитіла“ продлится долго.

Адвокат коллектива Ярослав Куц говорит:

Сегодняшнее судебное заседание, к сожалению, отложено в связи с тем, что господин Лапковский прислал ходатайство об изменении своих адвокатов, из-за чего нет возможности участвовать в заседаниях. Собирается ли он появляться лично на следующие слушания - нам не известно.

Следующее судебное заседание перенесено на 11 февраля 2019 года.

Напомним, ранее были объявлены номинанты престижной премии “Сезар-2019“.