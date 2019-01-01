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Для сериала: Даша Трегубова выполнила трюк вместо каскадера

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Новый сериал Загадка для Анны стартует на телеканале СТБ уже 1 февраля.
Для сериала: Даша Трегубова выполнила трюк вместо каскадера
© пресс-служба
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  • Для сериала: Даша Трегубова выполнила трюк вместо каскадера
Для сериала: Даша Трегубова выполнила трюк вместо каскадера
Для сериала: Даша Трегубова выполнила трюк вместо каскадера
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1 февраля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера украиноязычной детективной мелодрамы “Загадка для Анны“. Рабочее “Ребенок на дороге“ - это название первых 4-х серий. Даша Трегобова играет следователя – роль, которая кардинально отличается от всех предыдущих героинь актрисы. Даша вспомнила свой первый съемочный день на проекте, когда ей пришлось выполнить трюк в автомобиле.

Ох и день был! – смеется Даша. – Первый съемочный день был сногсшибательным. Была очень сильная драматическая сцена, когда моя героиня узнает от доктора, что шансов забеременеть нет. За ней следует сцена аварии, в которой я должна выполнять трюк на машине с механической коробкой передач. Ездила я на механике много лет назад, и в принципе разучилась уже водить машину на ней. Мне пришлось за короткий срок вспомнить все, что знала - рассказала Даша

Детективный сериал “Загадка для Анны“ будет транслироваться с 1 февраля каждую пятницу в 20:00 на телеканале СТБ.

Села за руль и машина сразу сдвинулась с места – группа чуть ли не аплодировала, потому что автомобиль непростой и механика сама по себе сложная, а тут еще и трюк выполнять. Так как камера была внутри машины, посадить вместо меня каскадера невозможно. Мы долго репетировали эту сцену. По сюжету две машины мчатся друг другу на встречу и в последнюю секунду я сворачиваю влево, а встречная машина ударяется в столб. Так как второй машиной был Range Rover, все немного нервничали. Но мы справились“, - вспоминает уже с улыбкой Даша

Ранее сообщалось о том, что героини сериала Крепостная появились в Instagram.

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Теги: Даша Трегубова, сериал, Загадка для Анны
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