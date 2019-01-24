Украинская певица Анна Седокова взволновала поклонников откровенным нарядом.

Горячий кадр: Анна Седокова в платье с невероятно глубоким декольте instagram.com/annasedokova

Бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова не устает радовать поклонников пикантными снимками.

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В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала очередную горячую фотографию. В кадре певица позирует в ярко-красном платье с невероятно глубоким декольте, которое подчеркивает ее пышную грудь.

В подписи к снимку Анна указала, что начинает новый рабочий год - снимок был сделан перед ее концертом в Казахстане.

Горячий кадр: Анна Седокова в платье с невероятно глубоким декольте instagram.com/annasedokova

Подписчики Анны Седоковой засыпали ее комплиментами по поводу фигуры и отметили, что она прекрасно выглядит.

Напомним, недавно Анна Седокова публиковала горячий кадр в купальнике.