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Горячий кадр: Анна Седокова в платье с невероятно глубоким декольте

Комментариев: 1
Украинская певица Анна Седокова взволновала поклонников откровенным нарядом.
Горячий кадр: Анна Седокова в платье с невероятно глубоким декольте
Горячий кадр: Анна Седокова в платье с невероятно глубоким декольте
instagram.com/annasedokova

Бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова не устает радовать поклонников пикантными снимками.

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В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала очередную горячую фотографию. В кадре певица позирует в ярко-красном платье с невероятно глубоким декольте, которое подчеркивает ее пышную грудь.

В подписи к снимку Анна указала, что начинает новый рабочий год - снимок был сделан перед ее концертом в Казахстане.

Горячий кадр: Анна Седокова в платье с невероятно глубоким декольте
Горячий кадр: Анна Седокова в платье с невероятно глубоким декольте
instagram.com/annasedokova

Подписчики Анны Седоковой засыпали ее комплиментами по поводу фигуры и отметили, что она прекрасно выглядит.

Напомним, недавно Анна Седокова публиковала горячий кадр в купальнике.

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Теги: Анна Седокова, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
filk    24.01.2019, 17:11
Оценка:  +2
filk
Господи, да прекратите рекламировать эту тупорылую шлюху из забитого села
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