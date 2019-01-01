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Как стать моделью: Костромичева рассказала об идеальном весе и объемах

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Украинская супермодель назвала, какими должны быть модельные параметры.
Алла Костромичева рассказала об идеальных модельных параметрах
Алла Костромичева рассказала об идеальных модельных параметрах
instagram.com/alla

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Ведущая проекта “Топ модель по-украински“ Алла Костромичева на своей страничке в Instagram рассказала, что в мире моды не так важны килограммы на весах, как объемы бедер, талии и груди. Модель отметила, что никого не волнует, какими методами девушки достигают необходимых цифр.

Алла Костромичева рассказала об идеальных модельных параметрах
Алла Костромичева рассказала об идеальных модельных параметрах
instagram.com/alla

Костромичева рассказала какой у нее вес. Телеведущая весит 53.3 килограмма при росте 179 сантиметров. Она отметила, что ее вес практически не меняется на протяжении долгих лет и является стандартом в модельном бизнесе.

Это мой комфортный вес. Правильное питание – это больше состояние души, нежели каждодневная необходимость. Вы должны понимать, что у каждого свой комфортный (здоровый) диапазон, мой совпадает с требованиями модельной индустрии. Я убеждена, что далеко не все девушки с моим ростом должны стремиться к моему весу, – рассказала  ведущая Топ модель по-украински.
 

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Алла назвала и свои параметры: 84-61-90. Ведущая отметила, что в повседневной жизни важно чувствовать себя здоровым и находится в гармонии с собой. Костромичева уточнила, что это  правило не распространяет на модельный бизнес.

Алла Костромичева рассказала об идеальных модельных параметрах
Алла Костромичева рассказала об идеальных модельных параметрах
instagram.com/alla

К сожалению, модельная индустрия исключений не терпит – при росте 170-176 бедра должны быть 86-87 см, при росте 176-181 – 88-91 см, – уточнила модель.

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Также Алла Костромичева затронула тему бодипозитива. Она призналась,что не понимает, почему многие девушки не считают нужным ухаживать за собой и заниматься спортом.

“Я не считаю модельные параметры эталоном красоты и как бы не пропагандировали бодипозитив, но здоровое тело без целлюлита и обвисших боков всегда будет привлекательнее. Мое личное мнение“, –  сказала Алла.

Ранее мы писали, что Оля Полякова похвасталась упругими ягодицами. 

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Теги: Алла Костромичева, топ модель по украински, модельные параметры
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