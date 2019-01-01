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"Сезар-2019": объявлены номинанты кинопремии

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В Париже объявили всех номинантов престижной кинопремии "Сезар-2019".
Сезар 2019: объявлены номинанты кинопремии
Сезар 2019: объявлены номинанты кинопремии
academie-cinema.org

Во Франции объявили номинантов престижной кинопремии “Сезар“.

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Ivona предлагает узнать, кто поборется за награды в 2019 году.

Лучший фильм

  • “Боль“ Эммануэля Финкеля;
  • “Братья Систерс“ Жака Одияра;
  • “Непотопляемые“ Жиля Леллуша;
  • “На свободе“ Пьера Сальвадори;
  • “Опекунство“ Ксавье Леграна;
  • “Ги“ Алекса Лутца;
  • “Младенец“ Жанны Эрри.

Лучший актер

  • Ромен Дюрис (“Наши сражения“);
  • Венсан Лакост (“Аманда“);
  • Дени Меноше (“Опекунство“);
  • Эдуар Бер (“Мадемуазель де Жонкьер“);
  • Алекс Лутц (“Ги“);
  • Пио Мармай (“На свободе“);
  • Жиль Леллуш (“Младенец“).

Лучшая актриса

  • Виржини Эфира (Un amour impossible);
  • Мелани Тьерри (“Боль“);
  • Леа Дрюкер (“Опекунство“);
  • Элоди Буше (Pupille);
  • Садрин Киберлен (Pupille);
  • Сесиль де Франс (“Мадемуазель де Жонкьер“);
  • Адель Анель (“На свободе!“).

Лучший иностранный фильм

  • “Три билборда на границе Эббинга, Миссури“ Мартина Макдоны;
  • “Капернаум“ Надин Лабаки;
  • “Холодная война“ Павла Павликовского;
  • “Девочка“ Лукаса Донта;
  • “Ханна“ Андреа Паллаоро;
  • “Наши сражения“ Гийома Сенеса;
  • “Магазинные воришки“ Хирокадзу Корээды.

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Премия “Сезар“ названа в честь скульптора Сезара Бальдачини — автора внешнего вида статуэток. Она ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года.

В 2019 году церемония пройдет 22 февраля. Ее будет вести британская актриса Кристин Скотт Томас.

Напомним, ранее были объявлены номинанты престижной кинопремии “Оскар-2019“.

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Теги: Сезар-2019, номинанты
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