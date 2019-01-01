"Сезар-2019": объявлены номинанты кинопремии

В Париже объявили всех номинантов престижной кинопремии "Сезар-2019".

Во Франции объявили номинантов престижной кинопремии “Сезар“.

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Ivona предлагает узнать, кто поборется за награды в 2019 году.

Лучший фильм

“Боль“ Эммануэля Финкеля;

“Братья Систерс“ Жака Одияра;

“Непотопляемые“ Жиля Леллуша;

“На свободе“ Пьера Сальвадори;

“Опекунство“ Ксавье Леграна;

“Ги“ Алекса Лутца;

“Младенец“ Жанны Эрри.

Лучший актер

Ромен Дюрис (“Наши сражения“);

Венсан Лакост (“Аманда“);

Дени Меноше (“Опекунство“);

Эдуар Бер (“Мадемуазель де Жонкьер“);

Алекс Лутц (“Ги“);

Пио Мармай (“На свободе“);

Жиль Леллуш (“Младенец“).

Лучшая актриса

Виржини Эфира (Un amour impossible);

Мелани Тьерри (“Боль“);

Леа Дрюкер (“Опекунство“);

Элоди Буше (Pupille);

Садрин Киберлен (Pupille);

Сесиль де Франс (“Мадемуазель де Жонкьер“);

Адель Анель (“На свободе!“).

Лучший иностранный фильм

“Три билборда на границе Эббинга, Миссури“ Мартина Макдоны;

“Капернаум“ Надин Лабаки;

“Холодная война“ Павла Павликовского;

“Девочка“ Лукаса Донта;

“Ханна“ Андреа Паллаоро;

“Наши сражения“ Гийома Сенеса;

“Магазинные воришки“ Хирокадзу Корээды.

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Премия “Сезар“ названа в честь скульптора Сезара Бальдачини — автора внешнего вида статуэток. Она ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года.

В 2019 году церемония пройдет 22 февраля. Ее будет вести британская актриса Кристин Скотт Томас.

Напомним, ранее были объявлены номинанты престижной кинопремии “Оскар-2019“.