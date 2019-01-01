"Сезар-2019": объявлены номинанты кинопремии
В Париже объявили всех номинантов престижной кинопремии "Сезар-2019".
Во Франции объявили номинантов престижной кинопремии “Сезар“.
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Ivona предлагает узнать, кто поборется за награды в 2019 году.
Лучший фильм
- “Боль“ Эммануэля Финкеля;
- “Братья Систерс“ Жака Одияра;
- “Непотопляемые“ Жиля Леллуша;
- “На свободе“ Пьера Сальвадори;
- “Опекунство“ Ксавье Леграна;
- “Ги“ Алекса Лутца;
- “Младенец“ Жанны Эрри.
Лучший актер
- Ромен Дюрис (“Наши сражения“);
- Венсан Лакост (“Аманда“);
- Дени Меноше (“Опекунство“);
- Эдуар Бер (“Мадемуазель де Жонкьер“);
- Алекс Лутц (“Ги“);
- Пио Мармай (“На свободе“);
- Жиль Леллуш (“Младенец“).
Лучшая актриса
- Виржини Эфира (Un amour impossible);
- Мелани Тьерри (“Боль“);
- Леа Дрюкер (“Опекунство“);
- Элоди Буше (Pupille);
- Садрин Киберлен (Pupille);
- Сесиль де Франс (“Мадемуазель де Жонкьер“);
- Адель Анель (“На свободе!“).
Лучший иностранный фильм
- “Три билборда на границе Эббинга, Миссури“ Мартина Макдоны;
- “Капернаум“ Надин Лабаки;
- “Холодная война“ Павла Павликовского;
- “Девочка“ Лукаса Донта;
- “Ханна“ Андреа Паллаоро;
- “Наши сражения“ Гийома Сенеса;
- “Магазинные воришки“ Хирокадзу Корээды.
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Премия “Сезар“ названа в честь скульптора Сезара Бальдачини — автора внешнего вида статуэток. Она ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года.
В 2019 году церемония пройдет 22 февраля. Ее будет вести британская актриса Кристин Скотт Томас.
Напомним, ранее были объявлены номинанты престижной кинопремии “Оскар-2019“.
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