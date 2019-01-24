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Скоро свадьба? Леонардо Ди Каприо познакомил девушку с родителями

Комментариев: 2
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо подтвердил серьезность своих намерений по отношению к возлюбленной - Камиле Морроне.
Леонардо Ди Каприо познакомил девушку с родителями
Леонардо Ди Каприо познакомил девушку с родителями
gettyimages.com

Похоже, что один из самых желанных холостяков Голливуда Леонардо Ди Каприо наконец-то остепенился и завел действительно серьезные отношения.

Уже почти год актер встречается с 21-летней моделью Камилой Морроне, они не стесняются проявлять чувства на публике и Леонардо познакомил возлюбленную со своими родителями. Об этом передает Daily Mail.

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Папарацци подловили Леонардо и Камилу на семейном обеде с родителями актера в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что Ди Каприо пытался скрыться от журналистов, им все равно удалось заметить пару.

Кто знает, возможно именно Камиле удастся стать той самой, которая все-таки выйдет замуж за Леонардо Ди Каприо?

44-летний Леонардо Ди Каприо и 21-летняя Камила Морроне закрутили роман весной 2018 года. Девушка работает моделью и снимается в кино - она появлялась в фильме “Буковски“ Джеймса Франко и в киноленте “Жажда смерти“ (2018).

Камила Морроне
Камила Морроне
instagram.com/camilamorrone
instagram.com/camilamorrone

Напомним, 50-летняя певица Селин Дион вышла в свет с молодым бойфрендом. Подробности читайте здесь.

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Теги: Леонардо Ди Каприо, Камила Морроне
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Комментариев (2)
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    24.01.2019, 15:14
Оценка:  0
Google вже платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цих двох робочих місяців і заробив $ 20544 в перший місяць роботи. Можу сказати, що моє життя змінилося - Hа краще!

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    24.01.2019, 15:13
Оценка:  0
Google вже платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць для роботи в Iнтернеті з дому. Я приєднався до цих двох робочих місяців і заробив $ 20544 в перший місяць роботи. Можу сказати, що моє життя змінилося - на краще!

Перевірте, що я роблю ... >>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
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