Скоро свадьба? Леонардо Ди Каприо познакомил девушку с родителями
Похоже, что один из самых желанных холостяков Голливуда Леонардо Ди Каприо наконец-то остепенился и завел действительно серьезные отношения.
Уже почти год актер встречается с 21-летней моделью Камилой Морроне, они не стесняются проявлять чувства на публике и Леонардо познакомил возлюбленную со своими родителями. Об этом передает Daily Mail.
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Папарацци подловили Леонардо и Камилу на семейном обеде с родителями актера в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что Ди Каприо пытался скрыться от журналистов, им все равно удалось заметить пару.
Кто знает, возможно именно Камиле удастся стать той самой, которая все-таки выйдет замуж за Леонардо Ди Каприо?
44-летний Леонардо Ди Каприо и 21-летняя Камила Морроне закрутили роман весной 2018 года. Девушка работает моделью и снимается в кино - она появлялась в фильме “Буковски“ Джеймса Франко и в киноленте “Жажда смерти“ (2018).
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