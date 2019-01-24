Скоро свадьба? Леонардо Ди Каприо познакомил девушку с родителями

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо подтвердил серьезность своих намерений по отношению к возлюбленной - Камиле Морроне.

Похоже, что один из самых желанных холостяков Голливуда Леонардо Ди Каприо наконец-то остепенился и завел действительно серьезные отношения.

Уже почти год актер встречается с 21-летней моделью Камилой Морроне, они не стесняются проявлять чувства на публике и Леонардо познакомил возлюбленную со своими родителями. Об этом передает Daily Mail.

Читай также: У Леонардо Ди Каприо отобрали "Оскар"

Папарацци подловили Леонардо и Камилу на семейном обеде с родителями актера в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что Ди Каприо пытался скрыться от журналистов, им все равно удалось заметить пару.

Кто знает, возможно именно Камиле удастся стать той самой, которая все-таки выйдет замуж за Леонардо Ди Каприо?

44-летний Леонардо Ди Каприо и 21-летняя Камила Морроне закрутили роман весной 2018 года. Девушка работает моделью и снимается в кино - она появлялась в фильме “Буковски“ Джеймса Франко и в киноленте “Жажда смерти“ (2018).

Камила Морроне instagram.com/camilamorrone

instagram.com/camilamorrone

Напомним, 50-летняя певица Селин Дион вышла в свет с молодым бойфрендом. Подробности читайте здесь.