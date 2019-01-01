Наоми Кэмпбелл обнажила грудь на модном показе

Знаменитая модель Наоми Кэмпбелл поразила поклонников неожиданным нарядом.

Легендарная модель 90-х Наоми Кэмпбелл поразила поклонников неожиданным нарядом, в котором появилась на показе итальянского модного дома Valentino сезона весна-лето 2019.

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Наоми вышла на подиум в наряде от Пьерпаоло Пиччоли, закрывая показ. На ней было надето черное платье с многоярусной юбкой, но все внимание присутствующих приковал верх наряда - он был прозрачным и все могли видеть обнаженную грудь 48-летней модели.

Вот как это выглядело:

В своем Instagram-аккаунте Наоми Кэмпбелл так прокомментировала появление на публике в откровенном наряде:

Благодарна, что стала частью такого невероятного, завораживающего момента.

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