Наоми Кэмпбелл обнажила грудь на модном показе
Легендарная модель 90-х Наоми Кэмпбелл поразила поклонников неожиданным нарядом, в котором появилась на показе итальянского модного дома Valentino сезона весна-лето 2019.
Читай также: Наоми Кэмпбелл показала, как выглядит без парика
Наоми вышла на подиум в наряде от Пьерпаоло Пиччоли, закрывая показ. На ней было надето черное платье с многоярусной юбкой, но все внимание присутствующих приковал верх наряда - он был прозрачным и все могли видеть обнаженную грудь 48-летней модели.
Вот как это выглядело:
В своем Instagram-аккаунте Наоми Кэмпбелл так прокомментировала появление на публике в откровенном наряде:
Благодарна, что стала частью такого невероятного, завораживающего момента.
Напомним, 50-летняя певица Селин Дион вышла в свет с молодым бойфрендом. Подробности читайте здесь.
Полная версия правил