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Неожиданный тандем: TAYANNA и LAUD споют дуэтом

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Стали известны первые детали сольного концерта TAYANNA, который состоится в марте в столичном клубе Bel’etage.
Неожиданный тандем: TAYANNA и LAUD споют дуэтом
Неожиданный тандем: TAYANNA и LAUD споют дуэтом
Пресс-служба

“Фантастична жінка“ TAYANNA споет в дуэте с участником Нацотбора на “Евровидение-2019“ LAUD.

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Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook рассказал продюсер певицы Михаил Ясинский, разместив фото со звукозаписывающей студии:

TAYANNA&LAUD-  роскошные вокалисты! Роскошная песня… LAUD один из гостей презентации альбома TAYANNA.

Он также добавил, что поклонники певицы будут приятно удивлены, когда станут известны имена остальных участников концерта.

Напомним, на днях TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе “Евровидения-2019“. Кто ее заменит, читайте здесь.

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Теги: TAYANNA, LAUD
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