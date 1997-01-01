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Режиссера "Богемской рапсодии" обвинили в педофилии

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Разгорелся очередной скандал вокруг фильма-номинанта на "Оскар-2019".
Брайана Сингера обвинили в педофилии
Брайана Сингера обвинили в педофилии
gettyimages.com

23 января разразился громкий скандал вокруг фильма-номинанта на “Оскар-2019“ под названием “Задержание“. Не прошло и дня, как вокруг престижной премии разгорелся еще один скандал - режиссера фильма “Богемская рапсодия“, который попал в номинацию “Лучший фильм“, Брайана Сингера обвинили в педофилии.

Как передает издание The Atlantic, четыре молодых человека утверждают, что режиссер домогался их, когда те еще были подростками.

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Среди них - Виктор Вальдовинос, который входил в состав съемочной группы фильма “Способный ученик“ (1997 год). Виктору тогда было 13 лет. Он утверждает, что Брайан грязно к нему приставал и даже трогал за интимные места.

Другие обвинители утверждают, что режиссер регулярно устраивал вечеринки, куда приглашал подростков. Там он спаивал мальчишек или давал им наркотики, а потом занимался с ними сексом.

Режиссер категорически отрицает все обвинения. Но есть интересный нюанс - в октябре 2018 года, перед выходом в прокат “Богемской рапсодии“, журнал Esquire намеревался опубликовать статью о Брайане Сингере, в которой указывались все эти обвинения. Говорят, что тогда режиссер связался с редакцией и статья так и не вышла в свет. 

 

Брайана Сингера обвинили в педофилии
Брайана Сингера обвинили в педофилии
gettyimages.com

 

Издание The Atlantic провело расследование, которое длилось год. Журналисты проверили информацию более чем в 50 источниках. Авторы статьи подчеркивают, что в Голливуде по-прежнему существует очень влиятельная группа людей, которые покрывают сексуальные преступления. Для них важно, чтобы этот человек приносил им огромную прибыль своими фильмами. Брайан Сингер — один из таких. 

В декабре 2017 года Брайана Сингера уже обвиняли в домогательствах.

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Тогда некий Сезар Санчес Гузман обвинил режиссера в том, что тот в 2003 году изнасиловал его на яхте. Пострадавшему тогда было 17 лет. В 2014 году Сингера в изнасиловании обвинил Майкл Иган. Он утверждал, что стал жертвой в 1999 году. Майкл тоже тогда не достиг совершеннолетия. Изнасилование якобы произошло на Гавайях.

Режиссер отверг все обвинения, к тому же, Брайану удалось доказать, что его не было на Гавайских островах в то время, которое Майкл указал в иске.

Скандал негативно повлиял на работу режиссера. В частности, ему не дали доснимать “Богемскую рапсодию“ - завершал работу над картиной Декстер Флетчер. 

Напомним, ранее мы публиковали подборку песен, которые претендуют на “Оскар-2019“.

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Теги: Брайан Сингер, секс-домогательства, Богемская рапсодия
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