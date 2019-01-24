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"Оскар-2019": слушаем песни, которые претендуют на премию

Комментариев: 2
Узнайте, какие песни поборются за одну из главных премий 2019 года - "Оскар".
"Оскар-2019": слушаем песни, которые претендуют на премию
"Оскар-2019": слушаем песни, которые претендуют на премию
gettyimages.com

Во вторник, 22 января, был объявлен список всех номинантов на престижную премию “Оскар-2019“.

Среди номинаций - “Лучшая песня“. Ivona предлагает послушать, какие песни поборются за золотую статуэтку в 2019 году.

  • All the Stars — “Чёрная пантера“

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Эту композицию написали и исполнили американский рэпер Кендрик Ламар и певица SZA. Сингл вышел 4 января 2018 года. Рецензент журнала Rolling Stone высоко оценил песню, назвав рэп Ламара “увлекающим“, а исполнение SZA “увлекательным“ и “наполненным вокальными поворотами“.

  • Shallow — “Звезда родилась“

Сингл американской певицы Леди Гаги и актера Брэдли Купера. Авторами песни стали сама Леди Гага, а также Марк Ронсон, Эндрю Уайетт и Энтони Россомандо. Композиция уже получила премию “Золотой глобус“, а также попала в четыре номинации на премию “Грэмми-2019“, в том числе в двух основных категориях: “Лучшая запись года“ и “Лучшая песня года“. Обозреватели The New York Times поставили Shallow на шестое место в списке лучших песен 2018 года.

  • I'll Fight — RBG

  • The Place Where Lost Things Go — “Мэри Поппинс возвращается“

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Песню исполнила актриса Эмили Блант, которая и играет Мэри Поппинс в новом фильме Disney.

  • When a Cowboy Trades His Spurs For Wings — “Баллада Бастера Скраггса“

Напомним, вокруг фильма-номинанта на “Оскар-2019“ разгорелся громкий скандал. Подробности читайте здесь.

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Теги: Оскар-2019, видео
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Комментариев (2)
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    24.01.2019, 10:02
Оценка:  0
Google вже платить $ 17,000 до $ 22,000 Hа місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи два місяці тому і заробив $ 20544 в перший місяць роботи. Можу сказати, що моє життя змінилося - на краще!

Перевірте, що я роблю .. >>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
    24.01.2019, 10:01
Оценка:  0
Google вже платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи два місяці тому і заробив $ 20544 в перший місяць роботи. Можу сказати, що моє життя змінилося - на краще!

Перевірте, що я роблю .. >>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
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