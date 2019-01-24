Узнайте, какие песни поборются за одну из главных премий 2019 года - "Оскар".

"Оскар-2019": слушаем песни, которые претендуют на премию gettyimages.com

Во вторник, 22 января, был объявлен список всех номинантов на престижную премию “Оскар-2019“.

Среди номинаций - “Лучшая песня“. Ivona предлагает послушать, какие песни поборются за золотую статуэтку в 2019 году.

All the Stars — “Чёрная пантера“

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Эту композицию написали и исполнили американский рэпер Кендрик Ламар и певица SZA. Сингл вышел 4 января 2018 года. Рецензент журнала Rolling Stone высоко оценил песню, назвав рэп Ламара “увлекающим“, а исполнение SZA “увлекательным“ и “наполненным вокальными поворотами“.

Shallow — “Звезда родилась“

Сингл американской певицы Леди Гаги и актера Брэдли Купера. Авторами песни стали сама Леди Гага, а также Марк Ронсон, Эндрю Уайетт и Энтони Россомандо. Композиция уже получила премию “Золотой глобус“, а также попала в четыре номинации на премию “Грэмми-2019“, в том числе в двух основных категориях: “Лучшая запись года“ и “Лучшая песня года“. Обозреватели The New York Times поставили Shallow на шестое место в списке лучших песен 2018 года.

I'll Fight — RBG

The Place Where Lost Things Go — “Мэри Поппинс возвращается“

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Песню исполнила актриса Эмили Блант, которая и играет Мэри Поппинс в новом фильме Disney.

When a Cowboy Trades His Spurs For Wings — “Баллада Бастера Скраггса“

Напомним, вокруг фильма-номинанта на “Оскар-2019“ разгорелся громкий скандал. Подробности читайте здесь.